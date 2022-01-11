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Em enquete do L!, torcida do São Paulo aprova saída de Liziero para o Internacional

Em votação, 74% dos torcedores concordaram com a transferência do jogador nesta janela...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 11:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 11:00

A torcida do São Paulo aprovou a saída de Liziero por empréstimo de uma temporada ao Internacional. Em enquete realizada pelo LANCE!, 74% dos votantes concordaram com a ação do clube do Morumbi na janela de transferências. A última temporada de Liziero pelo Tricolor foi marcada por altos e baixos. Peça importante na conquista do Campeonato Paulista e até a saída de Hernán Crespo, o jogador caiu de rendimento no segundo semestre e não foi utilizado em três das últimas cinco partidas do São Paulo na temporada.
Em 2021, foram 48 jogos, sendo 37 como titular, dois gols e duas assistências. Liziero foi o sexto jogador com mais partidas pelo Tricolor na temporada, atrás apenas de Reinaldo, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Léo e Tiago Volpi.Marcado também por polêmicas extra-campo, Liziero deixa o São Paulo por empréstimo com opção de compra fixada. Sendo assim, pode não voltar mais ao Morumbi. Desde que subiu, em 2018, foram 132 jogos, com 56 vitórias, 47 empates e 29 derrotas.
Crédito: Torcedoressão-paulinosaprovaramsaídadeLizieroemenquetedoLANCE!(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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