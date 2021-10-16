Em enquete do L!, torcida do São Paulo aprova chegada de Ceni

Com a saída de Crespo, o São Paulo agiu rápido e contratou Rogério Ceni como novo treinador. Sendo assim, o LANCE! realizou uma enquete perguntando para a torcida são-paulina qual sua opinião sobre essa troca no comando. Em uma votação bastante apertada, 51% dos participantes votaram que concordaram com a chegada de Rogério Ceni, enquanto 49% discordam da chegada do ídolo para comandar o time.
Vale lembrar que Ceni já estreou no comando no empate do São Paulo por 1 a 1 contra o Ceará, no Morumbi. Na ocasião, a torcida chegou a gritar o nome de Crespo antes da bola rolar e uma faixa nas arquibancadas relembrava o lema do técnico argentino.
Sendo assim, Rogério Ceni terá que reconquistar a confiança do torcedor em seu trabalho. Na sua única passagem como técnico do São Paulo, Ceni realizou 37 jogos, 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas.