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Em enquete do L!, torcedores do São Paulo querem Gabriel no time titular

Em enquete realizada pelo LANCE!, torcedores desejam, com 72% dos votos, que volante uruguaio seja titular do clube nos próximos jogos
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LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 14:34

Publicado em 04 de Março de 2022 às 14:34

Nesta temporada, o volante Gabriel não vem sendo muito utilizado pelo técnico Rogério Ceni no São Paulo. No entanto, segundo enquete realizada pelo LANCE!, a torcida são-paulina deseja ver o uruguaio como titular da equipe nas próximas partidas. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022
Quem é melhor: São Paulo ou Corinthians? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!
Na votação, que perguntava 'Gabriel Neves tem que ser titular do São Paulo?', 71% dos torcedores votaram sim, sendo que 29% votaram não. Atualmente, Gabriel está há quatro jogos e é a última opção do técnico Rogério Ceni para a posição no meio-campo.
O uruguaio tem até o final deste ano para 'convencer' o São Paulo a comprá-lo. Com contrato até dezembro de 2022, o jogador de 24 anos precisa mostrar o seu valor dentro do clube caso queira ficar.Contratado no final de agosto do ano passado, Gabriel chegou do Nacional-URU com expectativas da torcida, que movimentava as redes sociais pedindo a contratação do jogador. Alguns torcedores, inclusive, foram encontrar o uruguaio em seu desembarque.
Crédito: TorcidadoSãoPauloquerverGabrielnotimetitulardoSãoPaulo(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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