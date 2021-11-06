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Em enquete do L!, torcedores do São Paulo escolhem trio de ataque como formação ideal

Em enquete realizada pelo LANCE!, torcedores elegeram, com 82% dos votos, que o trio de ataque formado por Rigoni, Luciano e Calleri deve ser a formação titular para o Tricolor...
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Publicado em 

06 nov 2021 às 16:13

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 16:13

Crédito: Montagem LANCE!
Com Calleri recuperado de lesão, a escalação do ataque titular do São Paulo virou dúvida nos últimos dias. Diante do Bahia, no domingo (7), Rogério Ceni contará pela primeira vez com Luciano, Rigoni e Calleri, mas ainda não se sabe se os três serão titulares. Em enquete realizada pelo LANCE!, porém, os torcedores manifestaram seu desejo de ver o trio em ação.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Quando Ceni assumiu o São Paulo, no dia 13 de outubro, Rigoni estava lesionado e, portanto, não esteve à disposição do treinador em suas primeiras três partidas pela equipe.
Assim, em suas primeiras duas partidas, contra o Ceará e o Corinthians, Calleri foi titular ao lado de Luciano. No Majestoso, porém, o argentino se lesionou, ficando de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino, onde o ataque foi montado com Luciano e Pablo.
Rigoni retornou a tempo de atuar como titular diante do Internacional, no último domingo (31), ao lado de Luciano. Com o retorno de Calleri, o trio de atacantes está disponível, embora a formação ainda não tenha sido utilizada pelo treinador, o que pode indicar que um deles iniciará no banco.
De acordo com 82% dos leitores do LANCE! que votaram na enquete disponibilizada na seção de Duelos, os três devem jogar juntos como titulares. A segunda opção mais votada foi a dupla Calleri e Rigoni, com 14% dos votos. As duplas 'Calleri e Luciano' e 'Luciano e Rigoni' tiveram 2% dos votos cada.O São Paulo viaja para Salvador no período da tarde deste sábado (6). O time enfrenta o Bahia no domingo (7), às 18h15, na Arena Fonte Nova pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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