Em emocionante decisão por pênaltis, Everton bate Millonarios e conquista a Florida Cup 2021

O Everton, da Premier League, é o novo campeão da Florida Cup. Na estreia do técnico espanhol Rafa Benítez, os Toffees levaram a taça da edição 2021 no domingo (25), em duelo diante do Millonarios, da Colômbia, no Camping World Stadium, após empatar por 1 a 1 no tempo normal e depois vencer em decisão por pênaltis.
Foram 22 cobranças, 11 para cada lado, para definir a vitória dos ingleses por 10 a 9 nas penalidades máximas. O grande destaque foi o goleiro Asmir Begovic, que converteu a última cobrança de sua equipe e, na sequência, defendeu a batida do goleiro rival, Juan Moreno, para garantir a conquista. O jogador da Bósnia acabou eleito o “Man of the Match”.
Antes de a bola rolar, a arquibancada foi à loucura quando James Rodriguez entrou em campo no aquecimento.
Depois, os jogadores entraram em campo acompanhados dos personagens do Universal Studios, Gru e Minion, do filme ‘Meu Malvado Favorito". O apito inicial foi marcado pelo gesto anti-racista de alguns atletas do Everton, ajoelhados no gramado, com o punho para o alto, como tem sido praxe nos jogos da Premier League.
O Millonarios abriu o placar com o zagueiro Llinás no primeiro tempo. O defensor apareceu na área adversária e cabeceou na trave . No rebote, completou de costas, com o calcanhar, para fazer 1 a 0.
No segundo tempo, as duas equipes voltaram com mudanças, a fim de rodar o elenco e dar oportunidades para mais jogadores.
Aos 62 minutos, o atacante Broadhead entrou na área, após bela troca de passes, e foi derrubado pelo goleiro Juan Moreno, que também havia entrado no segundo tempo. O jovem Demarai Gray, estreante com a camisa do Everton, assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti e deixou tudo igual: 1 a 1.
Nenhuma das equipes conseguiu a vitória no tempo normal, e a decisão foi para os pênaltis. Com o título, o Everton é o segundo europeu a conquistar a Florida Cup. Ele se junta ao FC Köln, da Alemanha, vencedor justamente da primeira edição, em 2015.
Atlético-MG (2016), São Paulo (2017), Atlético Nacional-COL (2018), Flamengo (2019) e Palmeiras (2020) foram os campeões das edições passadas.