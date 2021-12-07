Em eleições no CSA, Omar Coêlho assume a presidência

O CSA está, oficialmente, com uma nova gestão. Após o processo eleitoral realizado na última segunda-feira (6), o clube elegeu o candidato da situação, Omar Coêlho, como seu novo mandatário por 588 votos contra 265 dados para a chapa liderada por Marcelo Brabo, da oposição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDesta forma, além de Omar, formam a estrutura básica de comando diretivo do clube Walmar Peixoto como o Vice-Presidente Executivo, Lumário Rodrigues sendo o Superintendente de Esporte e também Gilson Rodrigues na função de Superintendente Administrativo.
Em seu primeiro ato executivo, o novo presidente do Azulão nomeou uma comissão voltada para o gerenciamento, execução e fiscalização das obras realizadas para a modernização do CT Gustavo Paiva. Comissão essa que será composta, dentre outras pessoas, pelo agora ex-presidente do clube, Rafael Tenório.
Além da área diretiva, nesta terça-feira (7) o CSA também elegeu os 150 conselheiros deliberativos (100 titulares e 50 suplentes) bem como os membros do Conselho Fiscal do Marujo.