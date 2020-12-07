Em duelo particular entre Messi e Cristiano Ronaldo, Barcelona e Juventus se enfrentam na Champions

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O duelo mais esperado da fase de grupos da Liga dos Campeões finalmente chegou. Nesta terça-feira (8), Barcelona e Juventus se enfrentarão às 17h (horário de Brasília). No Camp Nou, Messi e Cristiano Ronaldo estarão frente a frente novamente.

VEJA A TABELA DA CHAMPIONS LEAGUEO duelo particular poderia ter acontecido na segunda rodada, quando o Barça viajou à Turim. Na oportunidade, porém, Cristiano Ronaldo estava com Covid-19 e desfalcou a Velha Senhora. Os catalães venceram por 2 a 0, com direito a um gol de Lionel Messi.

As duas equipes já estão classificadas para as oitavas de final. O Barcelona é líder, com 15 pontos. A Juventus ocupa a segunda colocação, com 12.