Em duelo particular entre Messi e Cristiano Ronaldo, Barcelona e Juventus se enfrentam na Champions

O duelo mais esperado da fase de grupos da Liga dos Campeões finalmente chegou. Nesta terça-feira (8), Barcelona e Juventus se enfrentarão às 17h (horário de Brasília). No Camp Nou, Messi e Cristiano Ronaldo estarão frente a frente novamente.
VEJA A TABELA DA CHAMPIONS LEAGUEO duelo particular poderia ter acontecido na segunda rodada, quando o Barça viajou à Turim. Na oportunidade, porém, Cristiano Ronaldo estava com Covid-19 e desfalcou a Velha Senhora. Os catalães venceram por 2 a 0, com direito a um gol de Lionel Messi.
As duas equipes já estão classificadas para as oitavas de final. O Barcelona é líder, com 15 pontos. A Juventus ocupa a segunda colocação, com 12.
- Eu sei que podemos sofrer na partida, mas estamos calmos e cientes dos erros que cometemos no primeiro jogo. Essa partida é importante para o nosso crescimento e autoestima. Terminar em primeiro é importante. Porém, mais importante ainda é jogar bem - disse Andrea Pirlo, treinador da Juventus.