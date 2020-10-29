Em duelo nostálgico, Jordi encara o Porto pela primeira vez

Crédito: Telmo Mendes

O Paços de Ferreira recebe o Porto nesta sexta-feira, dia 30, pela sexta rodada do Campeonato Português. O confronto vai marcar o encontro do goleiro Jordi, revelado pelo Vasco, contra o clube em que outro goleiro cruz-maltino fez história e marcou época. Com a camisa 1 do Porto, Helton conquistou sete campeonatos nacionais, quatro taças de Portugal, uma Liga Europa, além de convocações e um título pela Seleção Brasileira.

- Certamente, para quem gosta de futebol ou é vascaíno, não tem como esquecer do Helton. Muitas pessoas comentam, inclusive em Portugal, da semelhança - comenta Jordi.

Mesmo clube formador, altura, características físicas semelhantes... é uma honra para mim! Helton quando chegou em Portugal atuou no Leiria e depois fez carreira por mais de dez anos no Porto. Tenho um carinho enorme pelo Paços de Ferreira por ter aberto as portas da Europa para poder também escrever uma carreira vitoriosa. Quero viver uma história tão bonita e próspera como foi a do Helton em Portugal - explicou o camisa 1 do Paços de Ferreira.