AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Em duelo nostálgico, Jordi encara o Porto pela primeira vez

Ex-jogador do Vasco, ele tem semelhanças físicas e históricas com Helton, que fez história no futebol português...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 17:47
Crédito: Telmo Mendes
O Paços de Ferreira recebe o Porto nesta sexta-feira, dia 30, pela sexta rodada do Campeonato Português. O confronto vai marcar o encontro do goleiro Jordi, revelado pelo Vasco, contra o clube em que outro goleiro cruz-maltino fez história e marcou época. Com a camisa 1 do Porto, Helton conquistou sete campeonatos nacionais, quatro taças de Portugal, uma Liga Europa, além de convocações e um título pela Seleção Brasileira.
- Certamente, para quem gosta de futebol ou é vascaíno, não tem como esquecer do Helton. Muitas pessoas comentam, inclusive em Portugal, da semelhança - comenta Jordi.
Mesmo clube formador, altura, características físicas semelhantes... é uma honra para mim! Helton quando chegou em Portugal atuou no Leiria e depois fez carreira por mais de dez anos no Porto. Tenho um carinho enorme pelo Paços de Ferreira por ter aberto as portas da Europa para poder também escrever uma carreira vitoriosa. Quero viver uma história tão bonita e próspera como foi a do Helton em Portugal - explicou o camisa 1 do Paços de Ferreira.
O Paços de Ferreira está em décimo terceiro enquanto o Porto é o segundo na classificação geral, mas nada que desacredite Jordi da equipe fazer mais um jogo competitivo contra adversários do topo da tabela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados