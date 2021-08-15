Em duelo equilibrado, Atlético de Madrid vence na estreia da La Liga

Crédito: Atlético de Madrid conquistou vitória importante na estreia da La Liga sobre o Celta (MIGUEL RIOPA / AFP

O Atlético de Madrid sofreu, mas conseguiu derrotar o Celta de VIgo por 2 a 1 fora de casa na estreia do Campeonato Espanhol. O grande nome do duelo foi Correa, camisa 10 da equipe colchonera e autor dos dois gols do time de Diego Simeone. Iago Aspas deu trabalho pelo lado dos mandantes, mas não foi capaz de impedir o resultado negativo.INÍCIO MORNOO duelo entre Celta e Atlético de Madrid começou devagar, mas a equipe de Diego Simeone chegou pela primeira vez com perigo para abrir o placar. Aos 22, Lemar fez boa jogada individual, encontrou Correa na entrada da área e o argentino marcou um golaço. Aos 35, o time de Vigo aproveitou saída de bola errada dos colchoneros, Aspas foi lançado em profundidade, mas finalizou sem força nas mãos de Oblak.

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LÁ E CÁAos 10 minutos, Marcos Llorente cometeu um pênalti após análise do VAR em relação a mão na bola e Iago Aspas converteu a cobrança para empatar a partida. O Atlético de Madrid respondeu em pouco tempo com Correa recebendo passe pelo lado direito da área e finalizando para colocar os colchoneros novamente à frente no marcador.

QUE DESPERDÍCIOAos 35 minutos, Aspas, o principal jogador do Celta de Vigo na partida, recebeu passe em profundidade dentro da área, saiu cara a cara com Oblak, driblou o goleiro, mas finalizou para fora. Nos acréscimos, Carrasco saiu na cara de Dituro, mas bateu para ótima defesa do arqueiro.