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futebol

Em duelo equilibrado, Atlético de Madrid vence na estreia da La Liga

Equipe de Diego Simeone saiu na frente na primeira etapa, sofreu alguns sustos com Iago Aspas do outro lado, mas Correa garantiu a vitória dos colchoneros...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 14:30
Crédito: Atlético de Madrid conquistou vitória importante na estreia da La Liga sobre o Celta (MIGUEL RIOPA / AFP
O Atlético de Madrid sofreu, mas conseguiu derrotar o Celta de VIgo por 2 a 1 fora de casa na estreia do Campeonato Espanhol. O grande nome do duelo foi Correa, camisa 10 da equipe colchonera e autor dos dois gols do time de Diego Simeone. Iago Aspas deu trabalho pelo lado dos mandantes, mas não foi capaz de impedir o resultado negativo.INÍCIO MORNOO duelo entre Celta e Atlético de Madrid começou devagar, mas a equipe de Diego Simeone chegou pela primeira vez com perigo para abrir o placar. Aos 22, Lemar fez boa jogada individual, encontrou Correa na entrada da área e o argentino marcou um golaço. Aos 35, o time de Vigo aproveitou saída de bola errada dos colchoneros, Aspas foi lançado em profundidade, mas finalizou sem força nas mãos de Oblak.
> Veja a tabela da La Liga
LÁ E CÁAos 10 minutos, Marcos Llorente cometeu um pênalti após análise do VAR em relação a mão na bola e Iago Aspas converteu a cobrança para empatar a partida. O Atlético de Madrid respondeu em pouco tempo com Correa recebendo passe pelo lado direito da área e finalizando para colocar os colchoneros novamente à frente no marcador.
QUE DESPERDÍCIOAos 35 minutos, Aspas, o principal jogador do Celta de Vigo na partida, recebeu passe em profundidade dentro da área, saiu cara a cara com Oblak, driblou o goleiro, mas finalizou para fora. Nos acréscimos, Carrasco saiu na cara de Dituro, mas bateu para ótima defesa do arqueiro.
CONFUSÃO GERALApós a chance desperdiçada pelo belga, uma confusão generalizada se instaurou no gramado após Suárez ficar caído no gramado por lesão. Na confusão, Mario Hermoso, do Atlético de Madrid, e Hugo Mallo, do Celta, foram expulsos.

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