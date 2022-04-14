Em duelo disputado, Atlético-MG e América-MG empatam no clássico Mineiro da Libertadores

Atlético-MG e América-MG se enfrentaram nesta quarta-feira, 13 de abril, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, no Mineirão. E, em um jogo disputado, a partida ficou empatada em 1 a 1, gols de Felipe Azevedo para o América, com Ademir, empatando o jogo no Gigante da Pampulha O Atlético-MG ficou com 75% do tempo em posse da bola, mas não soube transformar essa vantagem para abrir o placar no Mineirão. O Coelho se defendeu bem na maior parte do primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, o Coelho soube usar dos espaços dados pelo Galo e abriu o placar com Felipe Azevedo e não saiu com os três pontos graças à “lei do ex”. Ademir marcou o gol da igualdade em cima do ex-time, evitando a primeira derrota atleticana na Libertadores. O duelo mostrou que o América pode sonhar com uma vaga na fase mata-mata da competição e ligou o “alerta” no Atlético, pois é o grande favorito a ser o líder inconteste da chave e pela briga pelo título sul-americano. Próximos jogos​O Galo volta a campo no dia 26 de abril, terça-feira, contra o Independiente Del Valle, às 21h30, no Equador. Já o Coelho encara o Deportes Tolima no dia seguinte, 27, às 19h, no Independência. Ambos os jogos são pela 3ª rodada da Libertadores.