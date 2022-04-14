Em duelo disputado, Atlético-MG e América-MG empatam no clássico Mineiro da Libertadores

Atlético-MG e América-MG se enfrentaram nesta quarta-feira, 13 de abril, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, no Mineirão. E, em um jogo disputado, a partida ficou empatada em 1 a 1, gols de Felipe Azevedo para o América, com Ademir, empatando o jogo no Gigante da Pampulha O Atlético-MG ficou com 75% do tempo em posse da bola, mas não soube transformar essa vantagem para abrir o placar no Mineirão. O Coelho se defendeu bem na maior parte do primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, o Coelho soube usar dos espaços dados pelo Galo e abriu o placar com Felipe Azevedo e não saiu com os três pontos graças à “lei do ex”. Ademir marcou o gol da igualdade em cima do ex-time, evitando a primeira derrota atleticana na Libertadores. O duelo mostrou que o América pode sonhar com uma vaga na fase mata-mata da competição e ligou o “alerta” no Atlético, pois é o grande favorito a ser o líder inconteste da chave e pela briga pelo título sul-americano. Próximos jogosO Galo volta a campo no dia 26 de abril, terça-feira, contra o Independiente Del Valle, às 21h30, no Equador. Já o Coelho encara o Deportes Tolima no dia seguinte, 27, às 19h, no Independência. Ambos os jogos são pela 3ª rodada da Libertadores.
Antes, os dois times têm compromissos pelo Brasileiro. O Coelho recebe o Juventude no dia 16 de abril, sábado, às 19h, no Estádio do Horto.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG 1 X 1 AMÉRICA-MG Data: 13 de abril de 2022Horário: 21h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Patricio Loustau (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Sebastián Ranieri (ARG)Gols: Felipe Azevedo, aos 5’-2ºY(0-1), Ademir, aos 41’-2ºT(1-1)Cartões amarelos: Marlon (AME), Nathan Silva (ATL)’-Cartões vermelhos: ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Mariano, Nathan Silva (Junior Alonso-intervalo), Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair (Sasha, aos 30’-2ºT), Nacho e Zaracho (Savarino, aos 11’-2ºT); Hulk e Vargas (Ademir, aos 11’-2º).
AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)
Jailson; Patric, Éder, Iago Maidana e Marlon (João Paulo, aos 29’-2ºT); Juninho, Zé Ricardo (Conti, aos 31’-2ºT) e Alê; Everaldo (Juninho Valoura, aos 31’-2ºT), Felipe Azevedo (Pedrinho, aos 25’-2ºT) e Paulinho Bóia (Carlos Alberto, aos 24’-2ºT),