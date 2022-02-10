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futebol

Em duelo de sete gols, Goiás bate o Goianésia pelo Goiano

Esmeraldino fez 4 a 3 em um duelo recheado de alternativas...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 21:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 21:26
Nesta quarta-feira (9), Goiás e Goianésia fizeram um duelo recheado de gols pela quinta rodada do Campeonato Goiano. O Azulão chegou a abrir dois gols de vantagem em duas oportunidades, mas o Esmeraldino foi buscar o resultado.
Com a vitória, o Esmeraldino dorme na liderança do Grupo A com oito pontos conquistados e o Goianésia está em quinto. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (12), na Serrinha, às 16h30 (horário de Brasília).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRIMEIRO TEMPO ALUCINANTE!Logo aos 40 segundos de jogo, Leomir Soares aproveitou rebote abriu o placar para o Goianésia. Aos 17', o jogador voltou a marcar e ampliou a diferença no marcador para dois gols.
Pouco tempo depois, Nicolas conseguiu diminuir após boa jogada de Vinícius. Os mandantes impediram a reação esmeraldina com Murilo, fazendo o terceiro. Mas, o Goiás conseguiu empatar ainda na primera etapa, com Maguinho e Caio Vinícius.
A VIRADA!Na segunda etapa, logo aos sete minutos, Elvis completou cruzamento de Vinícius e colocou o Goiás na frente do placar pela primeira vez. Com a vantagem, os visitantes começaram a administrar o resultado e o adversário não conseguiu ter forças para colocar a igualdade novamente.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAGOIANÉSIA X GOIÁS
Local: Valdeir José de OliveiraData/horário: 09/02/2022 - 19h (de Brasília)​Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)Assistentes: Leone Carvalho (GO) e Tiego dos Santos (GO)​Cartões amarelos: Everson, Nicolas, Élvis, Diego (Goiás), Dedé, Nunes, Léo Carvalho (Goianésia)Cartões vermelhos: ​GOLS: Leomir Soares (1'/1T) (1-0), (17'/1T) (2-0), Nicolas (21'/1T) (2-1), Murilo (31'/1T) (3-1), Maguinho (36'/1T) (3-2), Caio Vinícius (46'/1T) (3-3), Elvis (7'/2T) (3-4)
Goianésia (Técnico: Edson Júnior)Luan; Rafael Cruz (Lucas Newiton 30'/1T), Dedé, Murilo (Marcelo Xavier 43'/1T) e Rafael Franco; Anthony, Lucena, Léo Carvalho e Leomir (Dionatan 27'/2T); Joãozinho e Nunes.
Goiás (Técnico: Glauber Ramos)Tadeu; Maguinho, Everson, Reynaldo e Artur; Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Elvis; Vinícius (Albano 47'/2T), Diego (Apodi 30'/2T) e Nicolas.
Crédito: GoianésiaxGoiás-CampeonatoGoiano2022(Foto:TwitteroficialdoGoiás

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