Em duelo de seis gols, Cuiabá e Paraná ficam no empate na Arena Pantanal

Crédito: (Reprodução/SporTV

Em confronto muito equilibrado na parte de cima da tabela, o que não faltou foram gols por parte de Cuiabá e Paraná, pela 17ª rodada do Brasileirão Série B, na Arena Pantanal.

Com o placar de 3 a 3, o Dourado chegou aos 33 pontos, ficando na vice-liderança da competição. Já o Tricolor, com o tropeço, acabou não encostando nos líderes mantendo-se com seus 21 pontos, porém ocupando agora a 7ª colocação.O jogo

Jogando sob seus domínios, o Cuiabá iniciou o confronto tentando ficar mais com a posse de bola. Entretanto, o time da casa praticamente não ofereceu perigo ao sistema defensivo do Paraná, deixando o goleiro Marcos tranquilo de certa forma.

Mas a equipe mato-grossense não desanimou e, aos 12 minutos, conseguiu abrir a contagem na Arena Pantanal. Após chute de Elvis, a bola chegou a desviar em Matheus Barbosa tirando o arqueiro do Tricolor da jogada balançando a rede. 1 a 0.

Com o tempo passando, o Paraná ainda bem que tentou criar algumas jogadas de efeito. Porém, sem sucesso como na chance de Andrey, a equipe de Allan Aal seguiu insistindo até que encontrou seu gol com aos 33 com Bruno Gomes, com o atacante arriscando de longe, após fazer o giro sobre Ednei, quase dando a chance do arqueiro João Carlos fazer a defesa. 1 a 1.

Até os minutos finais, foram poucos os lances de perigo para ambos os lados. Com isso, foi a deixa para arbitragem mandar as equipes para os vestiários.

Já no segundo tempo, a equipe comandada por Allan All chegou ao tento da virada. Aos 3 minutos, Jean Victor, em bonita cobrança de falta, mandou sem chances para o goleiro. 2 a 1.

Entretanto, o Cuiabá, não querendo ficar atrás do marcador, aos 4 minutos tratou de deixar tudo igual novamente. Após arriscar de fora, a bola de Maxwell ainda desviou na defesa do time paranaense antes de entrar no gol. 2 a 2.

E o gol animou o Dourado. Aos 15 minutos, o atacante Elton, aproveitando rebote dado pelo goleiro Marcos, marcou seu primeiro no jogo, colocando a equipe novamente em vantagem no marcador. 3 a 2.

Após algumas mudanças em seus respectivos times, tanto Allan Aal, quanto Marcelo Chamusca tentaram dar ânimo novo. No entanto, valeu mais para a equipe paranaense. Desta vez, aos 20 minutos, Guilherme Biteco, aproveitando um cruzamento vindo pela esquerda, mandou um lindo voleio para deixar tudo igual. 3 a 3.

Com o tempo passando, os dois treinadores novamente optaram por novas alterações, isso até meados dos 40 minutos. Porém, desta vez, nenhuma delas acabou surtindo efeito, fazendo com que os times seguissem na esperança de encontrar algum espaço na busca de um possível gol da vitória.