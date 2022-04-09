  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Em duelo de opostos, Everton vence o Manchester United em casa pelo Campeonato Inglês

Com atuação apagada e sem brilho, Cristiano Ronaldo passa em branco e vê seu time mais longe da Champions. Toffees seguem firme na luta contra o rebaixamento...
LanceNet

09 abr 2022 às 10:22

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 10:22

Triunfo dos Toffees e revés dos Diabos Vermelhos. Neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Everton recebeu o Manchester United no Goodison Park e o time de Frank Lampard venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Anthony Gordon.DUELO PARTICULARO Manchester United tomou a iniciativa da partida e criou duas boas oportunidades antes dos 15 minutos, ambas com Rashford. O camisa 10, entretanto, parou em duas boas defesas do goleiro Pickford, que evitou o gol dos Diabos Vermelhos.
GOL COM DESVIOAos 27 minutos da etapa inicial, o Everton abriu o placar. Gordon iniciou jogada pelo meio e entregou para Richarlison na esquerda. O atacante brasileiro encarou a marcação e devolveu para Gordon na entrada da área. O camisa 24 finalizou, contou com desvio em Maguire, e correu para o abrraço.
SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, o Manchester United foi quem mais se arriscou em busca do gol, mas não criou grandes oportunidades de balançar as redes. Já o Everton, que tinha a vantagem, adotou postura mais conservadora e se defendeu para segurar o resultado.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Everton consegue três pontos importantes na briga contra o rebaixamento. Agora, os Azuis têm 28 pontos, na 17ª colocação. O Manchester United, por outro lado, vê uma vaga na Champions League cada vez mais longe. O time de Ralf Rangnick tem 51 pontos, na sétima posição.
SEQUÊNCIA​O Manchester United volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Norwich, mais uma vez pelo Campeonato Inglês. Desta vez, os Diabos Vermelhos jogam em casa. O Everton, por outro lado, encara o Leicester somente no dia 20.
Crédito: Everton está lutando para não cair para a Championship (Foto: ANTHONY DEVLIN/AFP

