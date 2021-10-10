Em duelo de desesperado, Confiança triunfa sobre o Vitória na Série B

Com a vitória, o Confiança melhorou um pouco a sua situação delicada na Série B. A equipe continua na vice-lanterna, agora com 25 pontos, estando há sete de sair da zona de rebaixamento e tenta manter a boa fase no próximo sábado (16), contra o Avaí, em casa. Uma posição acima, o Leão tenta se recuperar na terça-feira (12), contra o Sampaio Corrêa, fora.Gol no começo e Vitória sufocando no ataque
Logo no começo da partida, os visitantes abriram o placar. Willians Santana roubou a bola, Ítalo aproveitou acionou Jhemerson que chutou cruzado e fez o gol. Aos poucos, o Vitória foi tendo a posse de bola e crescendo na partida. Eduardo recebeu na meia-lua e bateu de chapa, a bola passou pertinho da meta. Na resposta do Confiança, João Paulo cobrou falta com precisão e Lucas Arcanjo voou para fazer a defesa.
Mais tarde, novamente os mandantes marcaram presença no ataque, Manoel tabelou com Raul e finalizou para fora. Novamente o atacante apareceu, desta vez, escorou para Bruno Oliveira obrigar Rafael Santos a fazer ótima intervenção. Manoel apareceu novamente, em lance de cabeça e fez Rafael trabalhar.
Jogo esfriou...
A segunda etapa começou morna e com poucas chances. O vitória chegou ao ataque em boa triangulação que terminou em Bruno chutando por cima. Logo depois, o Confiança respondeu em chute para fora de Lohan. Mais tarde, Raul Prata, de cabeça, quase empatou para os mandantes.
Na reta final da partida, o Vitória chegou com perigo. Soares chegou pelo lado esquerdo e cruzou, a bola sobrou para David, que finalizou para as redes, mas pelo lado de fora.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VITÓRIA 0 x 1 CONFIANÇA Local: Estádio do Barradão, Salvador-BAData/horário: 09 de outubro de 2021, às 19h (horário de Brasília)Árbitro: Jean Pierre Goncalves LimaAuxiliares: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)Gols marcados: Jhemerson (4'/1T) (0-1)Cartões amarelos: Álvaro (Confiança), João Pedro (Vitória)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace Reis, Mateus Moraes e Roberto (Renan Luís 41'/2T); João Pedro, Bruno Oliveira e Eduardo (Samuel 31'/2T); Fabinho, Marcinho (Alisson Santos 11'/2T) e Manoel. Técnico: Wagner Lopes.
CONFIANÇA: Rafael Santos; Jonathan Bocão (Gedeílson - Intervalo) , Nirley, Adalberto e João Paulo (Lucas Sampaio 38'/2T); Madison (Luan 31'/2T), Jhemerson e Álvaro; Willians Santana, Ítalo e Lohan (Neto Berola 31'/2T). Técnico: Luizinho Lopes.