Em duelo contra o Z-2 do Gauchão, Juventude brilha e vence Guarany

O Juventude venceu, por 2 a 0, o Guarany, neste domingo (6). As equipes, que se enfrentaram no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, se encontraram pela 10ª rodada do Gauchão. Com o resultado, o Jaconero escapou do Z-2 e assumiu a 10ª colocação. Enquanto isso, a equipe de Bagé segue na lanterna.
A primeira etapa foi marcada por muitos erros e poucas oportunidades de gols. Além disso, os times, que buscavam escapar da zona de rebaixamento, abusaram das faltas, tornando o duelo muito truncado. O Guarany começou a pressionar o Juventude, mas acabaram não tendo nenhuma grande finalização. Pelo contrário, o Alviverde conseguiu sair na frente do placar. Aos 23, Rômulo acionou Capixaba, que fez uma boa jogada individual e cruzou. Isidro Pitta, então, finalizou de primeira, com um voleio, para o fundo do gol.
Após o gol, o Juventude continuou com maior posse de bola e passou a controlar a partida. No entanto, também não criou tantas jogadas para assustar o Guarany. Os adversários até tentaram criar algo, com Juninho Tardelli e Lucas Hulk, mas esbarraram na defesa dos donos da casa.
O duelo voltou movimentado para a segunda etapa, principalmente do Juventude, que teve as principais jogadas no segundo tempo. Logo aos 9, Capixaba aproveitou contra-ataque e bateu em cima da marcação. Dez minutos depois, Pitta também teve outra oportunidade. Léo Kanu saiu mal e o Alviverde aproveitou. Chico Kim tocou para Pitta, invadiu a área e finalizou, mas Otávio fez a defesa.
Os visitantes responderam logo depois, com Raphinha mandando no travessão. Pitta teve mais uma grande chance aos 38, quando acertou o travessão. No apagar das luzes, mais um gol. Aos 40, depois de cobrança de falta, Rafael Forster ficou com a sobra e lançou na área. Paulo Miranda aproveitou e tocou de cabeça para Vitor Gabriel. O atacante tocou por cima do goleiro para ampliar.FICHA TÉCNICAJUVENTUDE X GUARANY
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Data: 06/03/2022 - 19h (de Brasília) Árbitro: Leandro Pedro VuadenAssistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Marcus Vinicius Gonçalves dos SantosCartões amarelos: Ricardinho, Pitta, Jadson e Gabriel Tota (Juventude); Diego Rocha, Marcos Paulo, David Cunha e Raphinha (Guarany)Cartões vermelhos: -
GOLS: Pitta (24’/2°T) (1-0); Vítor Gabriel (40’/2°T) (2-0)
JUVENTUDE (Técnico: Eduardo Barros)
César; Rômulo, Paulo Miranda, Rafael Forster e Dudu (Danilo Boza, aos 30’/2°T); Ricardinho (Elton, aos 38’/2°T), Darlan (Gabriel Tota, aos 38’/2°T) e Chico (Jadson, aos 31’/2°T); Capixaba, Pitta e Ricardo Bueno (Vítor Gabriel, aos 31’/2°T).
GUARANY (Técnico: Cristian de Souza)
Otávio; Raphinha, Léo Kanu (Pablo, aos 21’/2°T), Diego Rocha e Vavá; David Cunha, Rafael Carrilho (Vini Martins, aos 26‘/2°T), Juninho Tardelli (Wallan Luan, aos 21‘/2°T), Wagner Freitas (Roger Bastos, aos 7‘/1°T) e Lucas Hulk; Marcos Paulo (Eduardão, aos 21’/2°T).