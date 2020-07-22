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Em duelo aberto, Athletico e Londrina brigam por vaga na semi

Furacão e Tubarão se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 17h (Horário de Brasília), na Arena da Baixada...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 18:58

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:58

Crédito: Miguel Locatelli/Site Oficial do Athletico
A Arena da Baixada terá uma quinta-feira decisiva. A partir das 17h (Horário de Brasília), o Athletico recebe o Londrina em partida que tem tudo para ser repleta de emoção pelas quartas do Paranaense.Com a igualdade no jogo de ida, em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. Quem vencer no tempo normal avança.
Athletico
Diferente do que foi ao longo do campeonato, o Athletico voltou a utilizar força máxima no estadual e o primeiro teste não foi positivo. A equipe cedeu o empate na reta final e gerou nova frustração no torcedor.
A ordem de Dorival Junior e Cia é buscar a vaga na semifinal e apresentar um nível de jogo que passe confiança ao torcedor do Furacão.
Londrina
O Tubarão chegou ao duelo com a roupa de azarão e mostrou que será osso duro de roer. Mesmo em desvantagem, o time do técnico Alemão tirou forças e conseguiu um resultado importante.
Apesar de jogar fora, a arquibancada vazia pode aumentar as chances do Londrina, já que o ambiente não será hostil como é de costume na Arena da Baixada.
Prováveis Escalações:
Athletico: Santos; Erick, Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão, Carlos Eduardo e Bissoli. Técnico: Dorival Junior.
Londrina: Matheus Albino; Raí Ramos, Cristian, Zé Pedro e Felipe Camilo; Marcondes, Luan e Matheus Bianqui; Ruster, Pirambu e Uelber. Técnico: Alemão.

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