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futebol

Em duas passagens, Réver chega a 250 jogos com a camisa do Galo

O zagueiro completou a importante marca no duelo contra o Fluminense, pelo Brasileiro...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 17:56
Crédito: Réver está marcado na história do clube por conquistas em duas passagens-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O zagueiro Réver atingiu uma marca importante em sua segunda passagem pelo Atlético-MG. No empate do Galo diante do Fluminense, por 1 a 1, no Mineirão, pela 17ª rodada Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, 14 de outubro, o capitão alvinegro completou 250 jogos com a camisa atleticana. Réver conseguiu o feito juntando as duas vezes em que defendeu o time mineiro, de 2010 a 2014 e agora, em seu retorno, desde do início de 2019. O defensor também tem uma marca expressiva de gols pelo Galo, com 28 anotados, atrás somente de Leonardo Silva, que já se aposentou e deixou sua marca nas redes 36 vezes. Um dos pilares da defesa montada por Jorge Sampaoli, Réver foi titular em 16 dos 22 jogos do time sob o comando do treinador argentino. Réver conquistou o Campeonato Mineiro em 2012, 2013 e 2020, a Libertadores da América de 2013, Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil, anos em 2014.

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