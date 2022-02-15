Em dois jogos como mandante neste ano, São Paulo arrecadou quase R$ 1 milhão

Até agora, nesta temporada 2022, o São Paulo arrecadou quase um milhão de reais de bilheteria nos jogos que aconteceram no Morumbi.Pelo Campeonato Paulista, o Tricolor jogou em casa contra o Ituano e o Santo André. Contra o Ituano, arrecadou cerca de R$478.617,00. Já na partida contra o Santo André, cerca de R$409.063,00.Somando os valores totais, foram R$887.689,00 em bilheteria. Ao todo, somaram 31.230 ingressos vendidos nos dois jogos.+ Veja tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo volta ao Morumbi na próxima quinta-feira (17), às 21h30, contra o Inter de Limeira, em mais uma partida válida pelo Paulistão 2022.