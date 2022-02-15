Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em dois jogos como mandante neste ano, São Paulo arrecadou quase R$ 1 milhão

O Tricolor jogou em casa nas partidas contra o Ituano e o Santo André nesta temporada 2022, pelo Campeonato Paulista 2022...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 16:19
Até agora, nesta temporada 2022, o São Paulo arrecadou quase um milhão de reais de bilheteria nos jogos que aconteceram no Morumbi.Pelo Campeonato Paulista, o Tricolor jogou em casa contra o Ituano e o Santo André. Contra o Ituano, arrecadou cerca de R$478.617,00. Já na partida contra o Santo André, cerca de R$409.063,00.Somando os valores totais, foram R$887.689,00 em bilheteria. Ao todo, somaram 31.230 ingressos vendidos nos dois jogos.+ Veja tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo volta ao Morumbi na próxima quinta-feira (17), às 21h30, contra o Inter de Limeira, em mais uma partida válida pelo Paulistão 2022.
Crédito: SãoPauloarrecadoumaisde800milreaisdebilheterianoMorumbi(Foto:GabrielSantos/LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados