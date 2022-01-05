Em dois dias, São Paulo arrecada quase nove toneladas de alimentos para vítimas de chuvas na Bahia

Em dois dias de campanha, que foi iniciada na segunda-feira (03), o São Paulo arrecadou mais de cinco toneladas de alimentos e itens de necessidade básica para ajudar as famílias que foram afetadas pelas enchentes na Bahia. A ação está sendo promovida no estádio do Morumbi. Ídolos são-paulinos e membros da diretoria do clube, como o presidente Julio Casares, vêm fazendo campanha nas redes sociais desde a última semana para ajudar na arrecadação. Empresas e empresários também doaram a pedido do clube.