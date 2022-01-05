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Em dois dias, São Paulo arrecada quase nove toneladas de alimentos para vítimas de chuvas na Bahia

Tricolor está recebendo doações no Portão 1 do estádio do Morumbi até a próxima segunda-feira
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LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 11:02

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:02

Em dois dias de campanha, que foi iniciada na segunda-feira (03), o São Paulo arrecadou mais de cinco toneladas de alimentos e itens de necessidade básica para ajudar as famílias que foram afetadas pelas enchentes na Bahia. A ação está sendo promovida no estádio do Morumbi. Ídolos são-paulinos e membros da diretoria do clube, como o presidente Julio Casares, vêm fazendo campanha nas redes sociais desde a última semana para ajudar na arrecadação. Empresas e empresários também doaram a pedido do clube.
As doações serão arrecadas até a próxima segunda-feira, entre às 9h e 18h, no Portão 1 do estádio são-paulino. Tudo será enviado à Arena Fonte Nova e distribuído pelo Bahia, que está ajudando na arrecadação e entrega dos itens.Alguns outros clubes, como Corinthians, Sport, Náutico, Fortaleza e Santa Cruz, também se solidarizaram com as vítimas das enchentes na Bahia.
Crédito: SãoPauloestáarrecadandoalimentoseitensbásicosparavítimasdeenchentes(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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