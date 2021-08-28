futebol

Em dia inspirado de Gabriel Jesus, Manchester City goleia o Arsenal

Atacante brasileiro deu a assistência para o primeiro gol dos Citizens e marcou o seu primeiro na temporada da Premier League em péssimo dia para os Gunners...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 10:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 10:22
Crédito: Manchester City goleia o Arsenal por 5 a 0 pela Premier League (OLI SCARFF / AFP
O Manchester City goleou o Arsenal por 5 a 0 pela Premier League no Etihad Stadium. O grande destaque da partida foi Gabriel Jesus, que contribuiu com uma assistência e um gol marcado ainda na primeira etapa. Os Gunners não conseguiram criar chances e Mikel Arteta se afunda em mais pressão.INÍCIO FULMINANTELogo aos sete minutos da primeira etapa, Gundogan recebeu um cruzamento da direita de Gabriel Jesus e apareceu por trás de Chambers para cabecear livre de marcação e anotar o primeiro gol da partida. Aos 11, Bernardo Silva lançou uma bola para a área da intermediária, a zaga dos Gunners falhou de forma bisonha e Ferran Torres apareceu livre para ampliar o placar.
QUE DESASTREApós um período de alívio e em que o Arsenal quase diminuiu o placar em uma falha de saída de bola de Éderson, os visitantes sofreram com a expulsão de Xhaka aos 35 minutos. A equipe de Pep Guardiola aproveitou a superioridade e aos 42 minutos, Grealish fez ótima jogada pelo lado esquerdo, limpou a marcação e encontrou Gabriel Jesus na pequena área para marcar mais um gol.
CABIA MAISAos sete minutos do segundo tempo, Rodri recebeu passe da entrada da área e bateu no cantinho para marcar o 4º gol do Manchester City. Após Pep Guardiola promover alterações na equipe, Sterling teve duas chances: uma de cabeça, mas parou em defesa do Leno e a segunda recebendo passe em profundidade, mas finalizando para outra boa intervenção do alemão. Aos 39, Ferran Torres deu número final à goleada após receber cruzamento desviar de cabeça para o fundo das redes.

