Em dia de visita a Belo Horizonte, Bolsonaro posa com a bandeira do Atlético-MG

Em visita a Belo Horizonte para anunciar a privatização e ampliação do metrô da capital mineira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve contato com o povo mineiro e, como é de praxe, abordou o futebol. Bolsonaro declarou que torce pelo América-MG, já vestiu a camisa do Cruzeiro e nesta quinta-feira, posou com a bandeira do Atlético-MG. + Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogos