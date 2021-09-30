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Em dia de visita a Belo Horizonte, Bolsonaro posa com a bandeira do Atlético-MG

Presidente da República esteve na capital mineira para anunciar a privatização do metrô...
LanceNet

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Publicado em 

30 set 2021 às 16:48

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 16:48

Em visita a Belo Horizonte para anunciar a privatização e ampliação do metrô da capital mineira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve contato com o povo mineiro e, como é de praxe, abordou o futebol. Bolsonaro declarou que torce pelo América-MG, já vestiu a camisa do Cruzeiro e nesta quinta-feira, posou com a bandeira do Atlético-MG. + Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogos
Entre protestos e ovações de apoiadores, o presidente discursou na Cidade Administrativa para selar o acordo da União com o Governo de Minas para ceder o metrô à iniciativa privada. Confira no vídeo o momento multitorcedor de Bolsonaro, desta vez com a bandeira alvinegra. Bolsonaro fez uma ode aos apoiadores com a bandeira do Atlético-MG-(Reprodução/Presidência da República)

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