Em dia de semi, Bruno Alves avalia Grêmio e momento do São Paulo

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!

Nesta quarta-feira o São Paulo começa a decidir uma vaga para a final da Copa do Brasil na Arena do Grêmio, contra o time dono da casa. A semifinal está marcada para começar 21h30 e a ansiedade tomará conta dos jogadores, visto que a pressão é sempre muito grande em duelos de mata-mata e porque a equipe nunca venceu o torneio, além de estar há oito anos na fila de títulos.

- Pressão em clube grande sempre existe. Não estamos pensando em nada além desse momento atual, nós temos as nossas responsabilidades e sabemos o peso que é vestir a camisa do São Paulo, a pressão que sempre vai existir por vitórias e títulos. Nós sabemos que nos preparamos muito bem para chegarmos até esse momento, fizemos o que tínhamos que ser feito, agora é colocar em prática em campo e seguir brigando pela última bola para conquistarmos nossos objetivos – disse Bruno Alves com exclusividade ao LANCE!.

O zagueiro é um dos pilares da defesa são-paulina e retomou seu posto no meio da temporada. Ao seu lado, provavelmente o equatoriano Arboleda será o escalado pelo técnico Fernando Diniz, e o apoio da torcida, mesmo de longe, se faz presente.

> Flamengo ganha força: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão- A gente sente o apoio dos torcedores. De alguma forma, estão sempre demonstrando muito carinho e confiança para nós. A gente quer retribuir tudo isso dentro de campo, entregando a vida lá, brigando até a última bola, porque não tem como o espírito ser diferente numa decisão como essa.

Para chegar até a final, o Tricolor eliminou o Fortaleza nos pênaltis, após dois empates, e o Flamengo, com duas vitórias. Agora é a hora de tentar bater o Grêmio, que possui cinco títulos da Copa do Brasil na conta e, apesar de ter sido eliminado da Libertadores, está em um momento de ascensão no Campeonato Brasileiro.

- O Grêmio sempre será um grande adversário, é uma equipe muito qualificada, não é à toa que vem sempre chegando nos últimos anos, com um grande trabalho da comissão técnica e do elenco. Não importa o momento, eles sempre serão fortes e por isso precisamos tomar todos os cuidados. Será um duelo muito equilibrado – avaliou o defensor.

> TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Falando em Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o atual líder da competição, cinco pontos à frente do segundo colocado, o Flamengo. Isso dá uma certa confiança à equipe, mas, segundo Bruno Alves, a chave virou e é hora de focar na Copa do Brasil, com os pés no chão.

- Estamos preparados, trabalhamos muito para chegar onde chegamos. Sabemos que vivemos um bom momento no Brasileiro, isso dá mais confiança, mas são competições diferentes. Não tem nada ganho, para o nosso objetivo final ainda faltam mais quatro jogos, por isso vamos seguir focados e buscar evoluir a cada treino e a cada jogo. Estamos confiantes de que possamos fazer dois bons jogos diante do Grêmio para alcançarmos à final – finalizou.

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida de volta acontecerá na próxima quarta, dia 30, no estádio do Morumbi.