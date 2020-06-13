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Em dia de pênalti perdido de CR7, Juventus empata com Milan, e vai à final da Copa da Itália

Equipes empataram em 1 a 1 no primeiro jogo e por conta de gol fora de casa Velha Senhora está na final. Clube pode conquistar a tríplice coroa na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 21:09

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 21:09

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O futebol está de volta na Itália. Nesta sexta-feira, o País da Bota voltou a receber o esporte com a semifinal da Copa da Itália. Em partida disputada no Allianz Stadium, Juventus e Milan empataram em 0 a 0 e a Velha Senhora está classificada para a final graças ao gol feito fora de casa no empate em 1 a 1.
ACONTECE NAS MELHORES FAMÍLIASO craque Cristiano Ronaldo teve a chance de abrir o placar aos 15 minutos de jogo, em cobrança de pênalti. O próprio atacante dividiu com Calabria dentro da área após cruzamento e o defensor do Milan cortou a bola com o braço. Com auxílio do VAR, o juiz assinalou a infração. Na cobrança, porém, o camisa 7 mandou na trave.
NÃO É LUTA LIVRE​Logo após a cobrança de pênalti, outro lance parou o jogo. O atacante Rebic, do Milan, dividiu com o lateral-direito Danilo e levantou muito o pé. O brasileiro foi atingido no peito e o croata foi expulso direto.
JUVENTUS DOMINAA Velha Senhora, que já era melhor na partida antes de ficar com um jogador a mais, ampliou ainda mais o domínio com a vantagem em campo. O Milan quase não oferecia perigo ao time de Turim e o jogo terminou com 26 finalizações da Juventus contra apenas 6 dos Rossoneros.
PARA AMPLIAR O DOMÍNIO​A Juventus está na final e agora espera o adversário da partida entre Napoli e Inter de Milão, que será amanhã, em Nápoles. A decisão será na próxima quarta-feira, em Roma. A Velha Senhora vai em busca do 14º título de sua história na competição.E MAIS:Dia do Mercado: Marrony mais perto do Galo, pacotão por Coutinho, Godín pode jogar na França...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!Leipzig marca duas vezes no início e vence o Hoffenheim fora de casaYan Sasse fala sobre volta do Turco: 'Vitória pode nos dar ânimo a mais'Destaque do Midtjylland, Paulinho diz que vive seu melhor momento na Dinamarca E MAIS:

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