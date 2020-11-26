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futebol

Em dia de jogo pela Liga Europa, Nápoles presta homenagens e chora pela morte de Maradona

Napoli enfrenta o Rijeka, pela Liga Europa, nesta quinta-feira. Horas antes da partida, o estádio se torna palco de homenagens e vigílias ao ídolo argentino...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 12:22
Crédito: Homenagens em frente ao estádio do Napoli (FILIPPO MONTEFORTE / AFP
A mais de 11 mil quilômetros de distância de Bueno Aires, outro local entrou em luto oficial, nesta quarta-feira, após a morte de Maradona: Nápole. No sul da Itália, a cidade foi o local onde o ídolo argentino jogou mais tempo, viveu o auge da carreira e se tornou um verdadeiro deus.
+ Confira a tabela do Campeonato ItalianoDesde quarta-feira, torcedores do Napoli ignoraram o pedido de confinamento geral e foram às ruas prestar homenagens a Maradona. Em frente ao estádio San Paolo, que deve ser rebatizado no futuro com o nome do argentino, milhares de pessoas se reuniram em vigília e choraram pela morte do ídolo.
Nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), o palco receberá a partida entre Napoli e Rijeka, da Croácia, válida pela Liga Europa. O clube italiano, que aposentou a camisa 10 no início dos anos 2000 em homenagem a Maradona, não informou até o momento sobre a homenagens que serão feitas.
Pelo Napoli, Maradona disputou sete temporadas e conquistou cinco títulos: o Campeonato Italiano (1986/87 e 1989/90), a Copa da Uefa (1988/89), a Copa Itália (1986/87) e a Supercopa da Itália (1990). No total, disputou 259 partidas com a camisa celeste, marcando 115 gols. Assim, o argentino se tornou o maior ídolo da história do clube italiano.

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