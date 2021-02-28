Em dia de garçom, Willian comemora: 'Confiança está voltando'

Autor de duas assistências na vitória de virada do Arsenal sobre o Leicester por 3 a 1, neste domingo, Willian viveu sua melhor semana como jogador dos Gunners. O meia-atacante teve atuações decisivas nos últimos dois jogos do Arsenal, dando nada menos que três assistências para gols.
Na última quinta-feira, entrou no segundo tempo da partida eliminatória contra o Benfica, pela Liga Europa, quando o time perdia por 2 a 1.
Willian eu assistência para o gol de empate, marcado por Tierney, e o time conseguiu a virada e a classificação para as oitavas de final da competição. Hoje, o brasileiro foi titular e um dos melhores em campo na vitória de virada sobre o Leicester, fora de casa. Deu uma assistência para David Luiz empatar a partida, no primeiro tempo, e outra para Pepe fazer o terceiro gol do Arsenal, na segunda etapa.
- Felizmente a confiança está voltando. Fico muito feliz por ajudar a equipe dessa forma. Mas sei que ainda posso melhorar e estou trabalhando duro para que isso aconteça - afirmou o brasileiro.
Willian é o líder de assistências do Arsenal na Premier League, com cinco passes decisivos.