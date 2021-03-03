Em dia de garçom, Jean Lucas se destaca em vitória do Brest no Campeonato Francês

Emprestado pelo Lyon ao Brest no início do ano, o meia Jean Lucas teve seu dia de garçom nesta quarta-feira. Com duas belas assistências, o ex-jogador de Flamengo e Santos foi um dos grandes destaques da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o lanterna Dijon. Resultado importante, já que o time vinha de uma sequência de três jogos sem vencer na Ligue 1, o Campeonato Francês.A vitória começou a ser desenhada aos 17 minutos de jogo, quando o próprio Jean Lucas, que joga com a camisa 6 no Brest, fez longo lançamento na direita para Honorat, que invadiu a área e tirou do goleiro. Dez minutos depois, Mounié ampliou. Roger Assalé diminuiu na sequência, mas, aos 40, Jean Lucas deu um passe de muita categoria para Cardona acertar o ângulo.
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- Estou me sentindo cada vez mais à vontade na equipe. Fizemos uma boa partida hoje e resolvemos o jogo ainda no primeiro tempo. A gente precisava dessa vitória, que já não vinha há três rodadas. Tivemos uma sequência pesada, contra times que estão brigando pelo título, e fico feliz de ter ajudado com passes para gol. Que esse resultado nos dê ainda mais confiança e motivação para a reta final do campeonato - disse Jean Lucas.
O Brest já volta a campo no sábado, mas pela Copa da França, quando recebe o poderoso Paris Saint-Germain na luta por uma vaga nas oitavas de final do torneio.