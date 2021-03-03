Em dia de garçom, Jean Lucas se destaca em vitória do Brest no Campeonato Francês

Emprestado pelo Lyon ao Brest no início do ano, o meia Jean Lucas teve seu dia de garçom nesta quarta-feira. Com duas belas assistências, o ex-jogador de Flamengo e Santos foi um dos grandes destaques da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o lanterna Dijon. Resultado importante, já que o time vinha de uma sequência de três jogos sem vencer na Ligue 1, o Campeonato Francês.A vitória começou a ser desenhada aos 17 minutos de jogo, quando o próprio Jean Lucas, que joga com a camisa 6 no Brest, fez longo lançamento na direita para Honorat, que invadiu a área e tirou do goleiro. Dez minutos depois, Mounié ampliou. Roger Assalé diminuiu na sequência, mas, aos 40, Jean Lucas deu um passe de muita categoria para Cardona acertar o ângulo.