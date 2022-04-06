Em dia de garçom, filho de David Beckham dá três assistências e garante empate do Inter Miami B

Em dia de garçom, Romeo Beckham, filho de David Beckham, garantiu o empate do Inter Miami B por 3 a 3 diante do Philadelphia Union B na última terça-feira, pela MLS Next Pro. O atleta de 19 anos começa a dar seus primeiros passos na carreira na equipe cujo pai é o dono.- Foi uma partida extremamente competitiva com ambas as equipes lutando para conquistar pontos. A minha maior vantagem é a atitude e o empenho dos jogadores, foi simplesmente fantástico. Não poderia estar mais orgulhoso - disse Darren Powell, técnico da equipe.