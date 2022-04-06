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Em dia de garçom, filho de David Beckham dá três assistências e garante empate do Inter Miami B

Romeo Beckham, de 19 anos, joga na equipe cujo pai é o dono nos Estados Unidos...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 16:23
Em dia de garçom, Romeo Beckham, filho de David Beckham, garantiu o empate do Inter Miami B por 3 a 3 diante do Philadelphia Union B na última terça-feira, pela MLS Next Pro. O atleta de 19 anos começa a dar seus primeiros passos na carreira na equipe cujo pai é o dono.- Foi uma partida extremamente competitiva com ambas as equipes lutando para conquistar pontos. A minha maior vantagem é a atitude e o empenho dos jogadores, foi simplesmente fantástico. Não poderia estar mais orgulhoso - disse Darren Powell, técnico da equipe.
Após atuar nas categorias de base do Arsenal antes de se mudar para os Estados Unidos, Romeo Beckham assinou um contrato com o Fort Lauderdale CF, equipe afiliada do Inter Miami. No entanto, desde janeiro o jovem já atua no time B de seu pai.
O Inter Miami B volta a jogar no próximo domingo diante do Orlando City B. E David Beckham não poderia estar mais orgulhoso pelo momento vivido por seu filho.
Crédito: RomeoBeckhamjogacomomeia-atacantedoInterMiami(Foto:Divulgação/RomeoBeckham

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