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Em dia de folga do elenco, Luciano trabalha; entenda a situação da lesão

Jogadores do São Paulo tiveram folga nesta segunda-feira, mas camisa onze realizou trabalhos no Reffis buscando estar em melhores condições o mais rápido possível...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 14:56

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 14:56

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O elenco do São Paulo teve folga nesta segunda-feira, após a derrota para o Santos por 1 a 0, no Morumbi. No entanto, o atacante Luciano realizou trabalhos no Reffis e tenta voltar o mais rápido possível para ajudar o time na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.
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O jogador vem realizando tratamento intensivo de uma inflamação no joelho, decorrente de um cisto que acabou estourando e espalhando líquido na região. Ele chegou a participar de parte do treinamento na última sexta-feira, mas acabou ficando de fora do clássico San-São.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROCom ele fora de combate, o São Paulo empatou com o Grêmio por 0 a 0 nas semifinais da Copa do Brasil, e perdeu para Red Bull Bragantino (4 a 2) e Santos (1 a 0), marcando somente dois gols em três jogos. Pablo, Vitor Bueno e até Tchê Tchê já foram testados na posição, mas não agradaram.
- O Luciano é um jogador que tem muita criatividade, tem se tornado um dos nossos diferenciais e é um jogador que faz muito gol, nível de confiança muito alto desde que chegou aqui. Jogador que faz falta por conta do nível de confiança que tem - afirmou Diniz em entrevista coletiva depois do revés no último domingo.

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