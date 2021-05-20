Em dia de decisão, nova camisa listrada do São Paulo é divulgada

Nas publicações, jogadores como Miranda, Reinaldo e Rodrigo Nestor posaram com a nova camisa, que traz detalhes em branco na gola e nas mangas. As vendas começam nesta sexta para sócios de um programa de relacionamento da Adidas.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA A principal novidade da camisa é o retorno das faixas tricolores em toda a extensão das costas da camiseta, que ainda leva o mesmo patch do uniforme principal: De São Paulo Tens o Nome. O São Paulo entra em campo nesta quinta (20) às 22h, na final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Depois, o time volta a jogar contra o rival no domingo, às 16h, pela volta da grande decisão estadual, no Morumbi.