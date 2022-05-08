Em 'dia cheio', confira os resultados na Série D do Brasileiro

Depois de ser inaugurada na última sexta-feira (6) onde o Moto Club venceu o Pacajus por 2 a 0, fora de casa, a quarta rodada da Série D do Brasileirão teve prosseguimento nesse sábado com 14 partidas nos mais diversos cantos do país.>Dez jogadores 10 brasileiros sub-20 mais valiosos no mercado E quem teve o resultado que saltou aos olhos foi o Lagarto que, diante do ASA, no Barretão, aplicou uma sonora goleada de 4 a 0. Além dos dois gols de Pedro Henrique, Lucas e Ricardinho construíram o marcador no interior do Sergipe.