Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em 'dia cheio', confira os resultados na Série D do Brasileiro

Placar mais elástico ficou por conta da goleada aplicada pelo Lagarto sobre o ASA...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 21:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 21:23
Depois de ser inaugurada na última sexta-feira (6) onde o Moto Club venceu o Pacajus por 2 a 0, fora de casa, a quarta rodada da Série D do Brasileirão teve prosseguimento nesse sábado com 14 partidas nos mais diversos cantos do país.>Dez jogadores 10 brasileiros sub-20 mais valiosos no mercado E quem teve o resultado que saltou aos olhos foi o Lagarto que, diante do ASA, no Barretão, aplicou uma sonora goleada de 4 a 0. Além dos dois gols de Pedro Henrique, Lucas e Ricardinho construíram o marcador no interior do Sergipe.
O resultado, aliás, serviu para "frear" a disparada do ASA na liderança do Grupo D e seus nove pontos ganhos. Tendo, neste momento, justamente o Lagarto como o vice-líder da chave com seis unidades.
OUTROS RESULTADOS DESTE SÁBADO ()
Lagarto 4 x 0 ASA​Tuna Luso 1 x 1 Fluminense-PI​Juventus-SC 2 x 2 Azuriz​Nova Iguaçu 1 x 1 Pérolas Negras​Aimoré 1 x 1 FC Cascavel​Ceilândia 1 x 0 Ação​Juventude Samas 0 x Tocantinópolis​Operário-MT x Brasiliense​Sousa x Crato​São Bernardo 3 x 0 Oeste​Inter de Limeira 1 x 3 Real Noroeste​Porto Velho x Amazonas FC​América-RN x Retrô​Pouso Alegre FC x CaldenseSão Luiz x Caxias​São Raimundo-RR x Rio Branco-AC​CSE x Sergipe
Crédito: MeiaPedroHenriquefezdoisgolsemvitóriadoLagarto(Divugalção/Lagarto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

oeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados