Em destaque no AEL Limassol, Euller fala sobre expectativa para temporada no Chipre

Com passagens pelo Vitória, futebol japonês e árabe recentemente, o lateral-esquerdo Euller projetou uma grande temporada com a camisa do AEL Limassol. Segundo o jogador, que também atuou no Bahia ainda nas categorias de base, seu desejo é fazer uma ótima época no clube do Chipre.
- Vou trabalhar muito para que esse ano seja muito especial para mim e para o clube. Tenho me dedicado ao máximo nos treinos para que isso seja possível. Estou muito motivado e confiante. Espero que as coisas saiam como estou planejando. Não vai faltar entrega e dedicação da minha parte - disse.
Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é brigar por títulos na próxima época.
- O AEL montou um grande elenco e que pode chegar aos seus objetivos durante o ano. Vamos nos dedicar muito para que seja uma temporada histórica para o clube.