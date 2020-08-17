Em destaque no AEL Limassol, Euller fala sobre expectativa para temporada no Chipre

Crédito: Euller espera fazer uma boa temporada no Chipre (Divulgação / AEL

Com passagens pelo Vitória, futebol japonês e árabe recentemente, o lateral-esquerdo Euller projetou uma grande temporada com a camisa do AEL Limassol. Segundo o jogador, que também atuou no Bahia ainda nas categorias de base, seu desejo é fazer uma ótima época no clube do Chipre.

- Vou trabalhar muito para que esse ano seja muito especial para mim e para o clube. Tenho me dedicado ao máximo nos treinos para que isso seja possível. Estou muito motivado e confiante. Espero que as coisas saiam como estou planejando. Não vai faltar entrega e dedicação da minha parte - disse.

Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é brigar por títulos na próxima época.