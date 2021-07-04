Em destaque na Tailândia, Samuel foca em grande temporada no Buriram

Um dos destaques do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, e que já atuou nos Emirados Árabes e Coreia do Sul, falou sobre o desejo de todos no elenco em fazer uma grande temporada com a camisa do clube. Para ele, o grupo tem tudo para ter bons resultados nos próximos meses.- Nós temos um ótimo elenco, de alto nível e competitivo. Vamos lutar muito para fazer um grande ano e para conquistarmos nossos objetivos. O grupo sabe do seu potencial. Vamos trabalhar para que seja uma temporada de conquistas para o Buriram - disse.