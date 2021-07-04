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futebol

Em destaque na Tailândia, Samuel foca em grande temporada no Buriram

Atacante ex-Flu é a esperança de gols da equipe
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LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 12:54

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 12:54

Crédito: Samuel é um dos principais destaques do Buriram (Divulgação / Buriram United
Um dos destaques do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, e que já atuou nos Emirados Árabes e Coreia do Sul, falou sobre o desejo de todos no elenco em fazer uma grande temporada com a camisa do clube. Para ele, o grupo tem tudo para ter bons resultados nos próximos meses.- Nós temos um ótimo elenco, de alto nível e competitivo. Vamos lutar muito para fazer um grande ano e para conquistarmos nossos objetivos. O grupo sabe do seu potencial. Vamos trabalhar para que seja uma temporada de conquistas para o Buriram - disse.
> Veja a tabela da Eurocopa
Samuel ainda falou sobre seu objetivo individual: melhorar os números no clube.
- Vou trabalhar muito para melhorar meus números no clube e para continuar construindo a minha história por aqui. Estou muito focado nisso.

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