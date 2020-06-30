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Em crise, presidente do Schalke 04 entrega o cargo

Clemens Tonnies estava há 19 anos no comando do clube alemão...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 18:38
Crédito: Martin Meissner/AFP
Clemens Tonnies entregou, nesta terça-feira (30), o cargo de presidente do Schalke 04. O clube alemão, em crise na atual temporada, terá Jens Buchta como novo comandante.
Tonnies estava na presidência do clube há 19 anos. O Schalke está na 12ª colocação da Bundesliga e vive momento conturbado.
O ex-presidente vinha sendo criticado pela população e pelo próprio governo. Uma das suas fábricas foi o maior foco do coronavírus, com 1.500 trabalhadores testando positivo e 7 mil colocados em quarentena.E MAIS:Artilheira do Brasileiro Feminino de 2018, Dany Helena fala da 1ª experiência no futebol europeuMourinho deseja a contratação de Milinkovic-Savic para o TottenhamHakimi chega a Milão para fazer exames médicos na InternazionalePirlo volta à Juventus para ser treinador da equipe sub-23Jornal alemão confirma a chegada de Leroy Sané ao Bayern de MuniqueBorussia Dortmund confirma que não fará mais contratações para a próxima temporada E MAIS:

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