Em crise, presidente do Schalke 04 entrega o cargo

O ex-presidente vinha sendo criticado pela população e pelo próprio governo. Uma das suas fábricas foi o maior foco do coronavírus, com 1.500 trabalhadores testando positivo e 7 mil colocados em quarentena.E MAIS:Artilheira do Brasileiro Feminino de 2018, Dany Helena fala da 1ª experiência no futebol europeuMourinho deseja a contratação de Milinkovic-Savic para o TottenhamHakimi chega a Milão para fazer exames médicos na InternazionalePirlo volta à Juventus para ser treinador da equipe sub-23Jornal alemão confirma a chegada de Leroy Sané ao Bayern de MuniqueBorussia Dortmund confirma que não fará mais contratações para a próxima temporada E MAIS: