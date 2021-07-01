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futebol

Em crise! Nem mesmo vitória contra o Atlético-GO tira o Grêmio do Z-4

Tricolor vive um grande inferno astral e coleciona insucessos nas primeiras rodadas do Brasileirão...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 09:51

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 09:51
Crédito: LUCAS UEBEL / GREMIO
No Alfredo Jaconi, o Grêmio foi a campo com a expectativa de iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro e fracassou ao perder do Juventude por 2 a 0.O placar deixou a equipe ainda mais afundada na crise e de quebra na lanterna do torneio nacional com apenas 2 pontos.
Apesar de estar com dois jogos a menos em relação aos rivais, um triunfo contra o Atlético-GO não tira a equipe do Z-4.
Para deixar a zona de rebaixamento, o Tricolor vai precisar engatar uma sequência de vitórias contra o Dragão, Palmeiras e Internacional.

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