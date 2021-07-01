Em crise! Nem mesmo vitória contra o Atlético-GO tira o Grêmio do Z-4

No Alfredo Jaconi, o Grêmio foi a campo com a expectativa de iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro e fracassou ao perder do Juventude por 2 a 0.O placar deixou a equipe ainda mais afundada na crise e de quebra na lanterna do torneio nacional com apenas 2 pontos.
Apesar de estar com dois jogos a menos em relação aos rivais, um triunfo contra o Atlético-GO não tira a equipe do Z-4.
Para deixar a zona de rebaixamento, o Tricolor vai precisar engatar uma sequência de vitórias contra o Dragão, Palmeiras e Internacional.