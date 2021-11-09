Em crise, Manchester United dá semana de folga para jogadores

Crédito: Comissão técnica e jogadores ganham semana de folga no Manchester United (OLI SCARFF / AFP

Após a derrota para o Manchester City, os jogadores do Manchester United que não foram convocados para suas seleções e a comissão técnica ganharam uma semana de folga, segundo o "Daily Mail". A determinação surpreendeu diversas pessoas por conta da crise esportiva vivida pelo clube de Old Trafford.Apesar dos problemas em campo, Ole Solskjaer, que aproveitou a folga para voltar à Noruega com sua família, não está com o cargo ameaçado de acordo com a diretoria da equipe inglesa e irá comandar o time no confronto contra o Watford no próximo dia 20 de novembro.

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Na última segunda-feira, o zagueiro Raphael Varane foi visto nas instalações do Manchester United para seguir o tratamento de uma lesão muscular. Marcus Rashford, que também não foi convocado por conta de um recente problema no ombro, deve focar em estar 100% para o clube no retorno da Premier League.