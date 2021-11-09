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futebol

Em crise, Manchester United dá semana de folga para jogadores

Atletas que não foram convocados para seleções no período de Data Fifa, recebem folga antes do início da preparação para o duelo contra o Watford pela Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 08:54

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 08:54

Crédito: Comissão técnica e jogadores ganham semana de folga no Manchester United (OLI SCARFF / AFP
Após a derrota para o Manchester City, os jogadores do Manchester United que não foram convocados para suas seleções e a comissão técnica ganharam uma semana de folga, segundo o "Daily Mail". A determinação surpreendeu diversas pessoas por conta da crise esportiva vivida pelo clube de Old Trafford.Apesar dos problemas em campo, Ole Solskjaer, que aproveitou a folga para voltar à Noruega com sua família, não está com o cargo ameaçado de acordo com a diretoria da equipe inglesa e irá comandar o time no confronto contra o Watford no próximo dia 20 de novembro.
> Veja a tabela da Premier League
Na última segunda-feira, o zagueiro Raphael Varane foi visto nas instalações do Manchester United para seguir o tratamento de uma lesão muscular. Marcus Rashford, que também não foi convocado por conta de um recente problema no ombro, deve focar em estar 100% para o clube no retorno da Premier League.
Paul Pogba também sofreu uma lesão em um treino com a França e os ingleses aguardam informações sobre o estado do meia. Além dos três atletas, outros grandes nomes do clube não estão a serviço de seus países, como Jadon Sancho, Mason Greenwood, Jesse Lingard e Donny van de Beek.

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