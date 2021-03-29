Em crise, Jorginho vê pontos positivos no Figueira após revés em clássico

Crédito: Patrick Floriani/FFC

A crise do Figueirense não acaba nunca. Após a queda na Copa do Brasil, o clube apresenta um desempenho pífio na disputa do estadual e conheceu mais uma derrota no último domingo ao ser derrotado pela Chapecoense.

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Apesar do momento delicado, o técnico Jorginho preferiu enxergar alguns pontos positivos na equipe, principalmente na etapa final.

‘No segundo tempo fomos muito bem taticamente, jogando no campo deles, sabendo jogar com a bola no campo deles, invertendo e achando jogo. Tivemos três chances para fazer o gol, mas não conseguimos. Acho que o banco deles foi o diferencial. A capacidade do Anselmo Ramon fez a diferença’, afirmou.

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