Em crise financeira, presidente do Avaí pede 'união' para clube voltar à elite do Brasileirão

Crédito: Frederico Tadeu/AFC

A reta final da Série B chegou e cada partida é decisiva para os times que sonham com um lugar na elite do futebol nacional.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

No Avaí, um dos integrantes do G-4, o sonho é vencer seus compromissos e, garantir uma estabilidade financeira na próxima temporada.

Em carta assinada pelo presidente Amaro Lúcio da Silva, o dirigente admitiu que o Leão atravessa um momento delicado e pede união de todos para alcançar o objetivo máximo do ano: o acesso.

Confira a nota:

A chegada da pandemia da Covid-19 em março de 2020, provocou uma forte crise econômica em todos os segmentos da sociedade brasileira e atingiu diretamente o futebol, diminuindo drasticamente suas receitas.

As finanças do Avaí também foram afetadas por este cenário, e hoje o clube encontra-se com dificuldades para sanar alguns de seus compromissos mais urgentes. As mesmas adversidades enfrentadas por outros clubes brasileiros.

Apesar disso, a diretoria executiva do Avaí segue permanentemente reunida em busca de soluções para enfrentar este problema que muito nos preocupa.

Reconhecemos o grande esforço do nosso grupo de atletas, comissão técnica e funcionários, que não mediram esforços para colocar o clube na posição em que se encontra hoje, no G-4 e próximo de um novo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

O grupo, formado por atletas e profissionais dedicados, honrados e que muito nos orgulham nesta caminhada, com entrega de corpo e alma em busca do objetivo perseguido por todos nós, é o principal pilar de sustentação dessa luta.

O Avaí precisa voltar à Série A para se consolidar como um dos grandes clubes do futebol brasileiro e não repetir, no futuro, as adversidades financeiras que hoje atravessamos.

Este é um momento para registrar e agradecer a todos que com muito profissionalismo, dedicação e dignidade, estão unidos em busca deste objetivo. Reconhecemos esta grande luta dos nossos atletas e comissão técnica.

Conscientes da situação e da nossa responsabilidade como gestores do clube, a diretoria do Avaí Futebol Clube não medirá esforços para num curto espaço de tempo, sanar as dificuldades momentâneas e cumprir com os compromissos legais.

Diante deste quadro, conclamamos a união de todos nesta caminhada em busca do acesso, sem perder nem desviar o foco principal desta conquista, que será uma importante alternativa para a estabilidade financeira e terminar o ano atingindo nossas metas técnica e administrativa. Conselheiros, associados, torcedores, atletas e membros do nosso departamento de futebol, todos juntos para conquistarmos o objetivo final.

O gigante Avaí FC não pode adormecer, muito menos interromper sua gloriosa trajetória de conquistas que orgulham nossa quase centenária existência.

Amaro Lúcio da Silva