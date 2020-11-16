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futebol

Em Cotia, São Paulo derrota o Juventus pelo Paulistão Sub-20

Tricolor venceu, por 2 a 0, com gols de Paulinho e Pablo ainda no primeiro tempo...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 18:35

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:35

Crédito: São Paulo recebeu o Juventus em Cotia (Igor Amorim/saopaulofc.net
O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista Sub-20. Na tarde desta segunda, o Tricolor recebeu o Juventus, da Mooca, no CT de Cotia, e venceu o adversário, por 2 a 0, com gols de Paulinho e Pablo ainda no primeiro tempo. O resultado deixa a equipe do Morumbi na segunda colocação do Grupo 4 do estadual, atrás apenas do Audax.
Como está focado na disputa do Brasileirão e Copa do Brasil, o São Paulo está utilizando o Campeonato Paulista como um laboratório para jogadores mais jovens e alguns nomes do elenco sub-20 que não estão sendo tão utilizados. Por isso, a equipe foi comandada pelo técnico Lucas Macorin, e não por Orlando Ribeiro - o responsável pela categoria. Mesmo com um time misto, o São Paulo não tomou conhecimento do Moleque Travesso. Em casa, o Tricolor partiu logo de ir ao ataque e abriu o placar com Paulinho aproveitando rebatida dentro da área. Depois, o time manteve o ritmo e, em um lance um tanto quanto parecido, ampliou o marcador com Pablo.
O resultado levou a equipe do Morumbi aos sete pontos no Paulistão. Na próxima rodada, a equipe mede forças com o Audax, fora de casa, na sequência da fase de classificação. Na quarta, às 15h, o Tricolor entra em campo pelas quartas de final Copa do Brasil para duelar com o Bahia, em Salvador. O jogo de ida, em Cotia, acabou empatado em 1 a 1.

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