Em Cotia, São Paulo derrota o Juventus pelo Paulistão Sub-20

Crédito: São Paulo recebeu o Juventus em Cotia (Igor Amorim/saopaulofc.net

O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista Sub-20. Na tarde desta segunda, o Tricolor recebeu o Juventus, da Mooca, no CT de Cotia, e venceu o adversário, por 2 a 0, com gols de Paulinho e Pablo ainda no primeiro tempo. O resultado deixa a equipe do Morumbi na segunda colocação do Grupo 4 do estadual, atrás apenas do Audax.

Como está focado na disputa do Brasileirão e Copa do Brasil, o São Paulo está utilizando o Campeonato Paulista como um laboratório para jogadores mais jovens e alguns nomes do elenco sub-20 que não estão sendo tão utilizados. Por isso, a equipe foi comandada pelo técnico Lucas Macorin, e não por Orlando Ribeiro - o responsável pela categoria. Mesmo com um time misto, o São Paulo não tomou conhecimento do Moleque Travesso. Em casa, o Tricolor partiu logo de ir ao ataque e abriu o placar com Paulinho aproveitando rebatida dentro da área. Depois, o time manteve o ritmo e, em um lance um tanto quanto parecido, ampliou o marcador com Pablo.