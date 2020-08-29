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futebol

Em confronto equilibrado, Juventude e Botafogo não tiram o zero do placar

Com muitas chances perdidas nos 90 minutos, resultado não ajuda as equipes que seguem fora do G4 da Série B...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 13:07

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 13:07
Crédito: Reprodução/SporTV
Sonhando com uma vaga no G4 do Brasileirão Série B, Juventude e Botafogo acabaram ficando no 0 a 0 na manhã deste sábado (29), no estádio Alfredo Jaconi. Mesmo com muita intensidade nos 90 minutos, as defesas de ambos os times acabaram levando a melhor, mantendo o marcador sem alterações.
Com isso, a equipe de Caxias do Sul acabou subindo para o 5º lugar somando agora 9 pontos, já o time de Ribeirão Preto pulou para a 7ª colocação, somando agora 7 pontos. Entretanto, ambos poderão perder algumas posições com o complemento da 6ª rodada.O jogo
Mesmo atuando longe de seus domínios, a equipe do Botafogo não intimidou-se e, logo no início, partiu pra cima do Juventude. Apesar de muito perde e ganha no meio-campo, a Pantera assustou por duas vezes com Gustavo Henrique e Rafinha, dando trabalho ao goleiro Luis Carlos.
Aos poucos o time da casa passou a buscar mais o seu campo de ataque, na expectativa de surpreender o adversário. No entanto, a defesa do time do interior paulista mostrava-se atenta, principalmente o goleiro Darley, que em uma das chegadas, fez uma linda defesa na finalização de Breno Lopes.
Já na reta final de confronto, o panorama passou a ficar mais equilibrado até os acréscimos. Apesar das faltas, as jogadas pouco assustavam os goleiros dando a deixa para a arbitragem encerrar etapa inicial.
Sem alterações em ambos os times no retorno para o segundo tempo, praticamente nada mudou no confronto. Antes mesmo dos 10 minutos, o equilíbrio ainda ditava o ritmo em campo, com algumas chances para os dois lados.
Com o passar do tempo, a equipe do Juventude passou a apostar mais no ataque. Após as primeiras substituições, os comandados de Pintado chegaram com perigo por duas vezes, sendo em uma delas com Renato Cajá, que finalizou com perigo contra o gol de Darley.
No entanto, não deixando o time de Caxias de Sul crescer no jogo, foi a vez de Claudinei Oliveira recuar para seus suplentes com a intenção de aumentar seu poder ofensivo. E por pouco as trocas não surtiram efeito. Aos 39, Guilherme Romão acabou não conseguindo alcançar a bola no cruzamento rasteiro de Ronald, mantendo o placar sem alterações.
Até os acréscimos, pouco foram as chances criadas pelas equipes. Sendo assim, até os 51 minutos prometidos pelo árbitro, o resultado sem gols foi mantido no Alfredo Jaconi, fazendo com que cada equipe levasse ponto na classificação.

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