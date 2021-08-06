Em confronto do topo da tabela, Fortaleza encara o Palmeiras para seguir boa campanha no Brasileirão

Crédito: Leonardo Moreira/FortalezaEC

A temporada de 2021 está sendo especial para a torcida do Fortaleza. Além do título estadual, o clube conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e teve o melhor início de sua história na Série A. Se conquistar uma vitória contra o Palmeiras, pode encostar no líder do campeonato.

- A bola não entra por acaso, nossos resultados são trabalho de uma gestão feita de forma responsável, sem fugir do nosso limite financeiro. Pelo investimentos que fizemos, estar no G-4 mostra que estamos no caminho certo. Temos muita humildade, sabemos que o campeonato é difícil, e agradecemos a Deus e aos torcedores que continuam nos apoiando mesmo durante a pandemia - comentou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.Uma das sensações do Campeonato Brasileiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda chegou no início de maio para iniciar o projeto na Série A. Apesar de ser pouco conhecido do grande público, o argentino implantou seus conceitos e o time do Fortaleza passou a ser reconhecido pela intensidade.

- Nós estávamos buscando um perfil, não tínhamos traçado um nome. O Vojvoda fez bons trabalhos com equipes parecidas com o Fortaleza, apresentou um bom futebol com pouco investimento. A comissão técnica se adaptou a cidade, temos um ótimo relacionamento e estamos muito satisfeitos com os resultados - completa o mandatário do clube do Ceará.

Na Copa do Brasil, o tricolor do Pici igualou a trajetória de 2001, e está entre os oito melhores da competição. Com a classificação, o Fortaleza já garantiu soma R$9,9 milhões em premiação, quantias significativas para a sequência da temporada.- O torneio é referência pelos seus valores de premiação em cada fase, e, atualmente, qualquer agremiação precisa de entrada no caixa. Mas, mesmo com a importância significativa nas premiações, ela é ainda secundária em relação a importância desportiva, porque o que o clube busca é cada vez mais se consolidar no cenário competitivo nacional - afirma Paz.

Fora de campo, a torcida do Fortaleza é conhecida por não medir esforços para acompanhar o time. Com média superior a 32 mil pagantes por jogo, obteve uma das melhores médias de público do Brasileiro de 2019 . Com a pandemia, a diretoria investiu em ações de marketing para se reaproximar dos fãs, e minimizar os impactos causados pela pandemia.

Para o jogo de volta contra o CRB, a diretoria promoveu a “Invasão à Maceió”. Os apoiadores poderiam comprar ingressos virtuais e concorrer a sorteios de camisas oficiais.