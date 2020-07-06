Em confronto direto, Roma perde para o Napoli e vê rival encostar na tabela

Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli venceu a Roma por 2 a 1. Callejon e Insigne marcaram os gols dos mandantes, enquanto Mkhitaryan descontou para os visitantes.
GOLAÇO!Insigne marcou um lindo gol na partida. A bola sobrou para o atacante na ponta esquerda, ele invadiu a área e chutou no ângulo. Um lindo gol que coroou a vitória dos napolitanos.
VITÓRIA IMPORTANTEEra um confronto direto. Em caso de vitória, a Roma abriria seis pontos de vantagem, mas não aconteceu. O Napoli conseguiu triunfar e conquistar os três pontos. Com o resultado, as duas equipes ficaram com 48 pontos e acirraram a briga pelo quinto lugar.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSPela 31ª rodada, o Napoli visita o Genoa, na quarta-feira (8), às 14h30 (horário de Brasília). No mesmo dia, a Roma recebe o Parma, mas ainda não tem horário definido.