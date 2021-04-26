Em confronto direto no Italiano, Lazio vence o Milan e acirra briga por vaga na próxima Champions League

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Tudo em aberto no País da Bota. Nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico de Roma, a Lazio recebeu o Milan e o time da capital venceu por 3 a 0, com gols de Joaquín Correa (duas vezes) e Immobile. O resultado levou a equipe azul aos 61 pontos e deixou os rubro-negros, com 66, fora do G-4.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoNO INÍCIOO jogo no Estádio Olímpico começou com o Milan indo para cima da Lazio e Çalhanoglu quase abriu o placar no primeiro lance, mas o goleiro Pepe Reina evitou. No lance seguinte, Immobile deixou Joaquín Correa na cara do gol e o camisa 11 abriu o placar.

AMPLIOUNa etapa final, a Lazio conseguiu o mesmo do primeiro tempo e marcou mais uma vez no início. Aos cinco minutos, Luis Alberto tocou para Correa, que mais uma vez balançou as redes. Desta vez, o atacante deixou a marcação de Tomori na saudade e bateu forte para não dar chances a Donnarumma.

MARCA DO ARTILHEIRONos minutos finais da partida, o artilheiro Ciro Immobile balançou as redes e definiu a vitória. Após acertar a trave tentando encobrir o goleiro Donnarumma, o camisa 17 recebeu passe de Lazzari dentro da área e bateu forte para fechar o caixão.

FORA DO G-4Com a derrota, o Milan está fora do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Italiano pela primeira vez desde a segunda rodada da competição. A cinco rodadas do fim do torneio, apenas sete pontos separam o segundo do sexto colocado.

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