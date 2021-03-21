futebol

Em confronto direto, Napoli vence a Roma no Campeonato Italiano

Com dois belos gols de Mertens, time napolitano chega aos 53 pontos na quinta colocação da competição. Equipes voltam a campo daqui a duas semanas, após a Data-Fifa...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 19:24
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Em um confronto direto na briga por uma vaga na próxima Champions League, o Napoli foi até a capital italiana e venceu a Roma por 2 a 0 neste domingo. O atacante belga Dries Mertens marcou os dois gols da partida no Estádio Olímpico e o time napolitano chegou aos 53 pontos.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoAos 26 minutos do primeiro tempo, Mertens cobrou falta no canto do goleiro Pau López e abriu o marcador na capital da Itália. Ainda no primeiro tempo, o time de Gattuso chegou ao segundo gol. Politano recebeu lindo lançamento, escorou de cabeça para Mertens e o belga completou para o fundo das redes.
No segundo tempo, o Napoli diminuiu o ritmo, viu a Roma crescer de produção em busca do empate, mas o placar não foi alterado. O time da casa chegou a colocar uma bola na trave, mas não foi o suficiente para balançar as redes do goleiro Ospina.
O Napoli volta a campo somente no dia 3 de abril, após a pausa para a Data-Fifa, e encara Crotone em casa pelo Italiano. No mesmo dia, a Roma enfrenta o Sassuolo, fora de casa.

