Em confronto direto, Napoli vence a Roma no Campeonato Italiano

Em um confronto direto na briga por uma vaga na próxima Champions League, o Napoli foi até a capital italiana e venceu a Roma por 2 a 0 neste domingo. O atacante belga Dries Mertens marcou os dois gols da partida no Estádio Olímpico e o time napolitano chegou aos 53 pontos.
Aos 26 minutos do primeiro tempo, Mertens cobrou falta no canto do goleiro Pau López e abriu o marcador na capital da Itália. Ainda no primeiro tempo, o time de Gattuso chegou ao segundo gol. Politano recebeu lindo lançamento, escorou de cabeça para Mertens e o belga completou para o fundo das redes.
No segundo tempo, o Napoli diminuiu o ritmo, viu a Roma crescer de produção em busca do empate, mas o placar não foi alterado. O time da casa chegou a colocar uma bola na trave, mas não foi o suficiente para balançar as redes do goleiro Ospina.
+ Rafael Toloi convocado para defender a Itália: relembre brasileiros que defenderam outras seleções
O Napoli volta a campo somente no dia 3 de abril, após a pausa para a Data-Fifa, e encara Crotone em casa pelo Italiano. No mesmo dia, a Roma enfrenta o Sassuolo, fora de casa.