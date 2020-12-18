Em confronto direto, Juventude bate o CSA e se consolida do G4

Crédito: Reprodução/Juventude

No Alfredo Jaconi, o Juventude bateu o CSA por 1 a 0. Com o placar, o Jaconero chega aos 49 pontos, na 3ª posição. O Azulão é o 6º colocado, com 45 pontos.Na próxima rodada, o Juventude visita o Operário-PR. Enquanto isso, o CSA encara o Vitória, em Alagoas.

O jogo

Cada time teve uma chance no início do jogo. Se o CSA levou perigo através de Rone, a resposta Jaconera veio na finalização de Capixaba.

Na casa dos 24 minutos saiu o primeiro gol. No erro da saída de bola, Roberto invadiu a área, driblou o goleiro e mandou para dentro da rede, 1 a 0.

A chance de empate do CSA veio nos minutos finais. Após cobrança de escanteio, Pedro Lucas pegou de primeira e Eltinho salvou em cima da linha.