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futebol

Em confronto direto, Juventude bate o CSA e se consolida do G4

Com gol na etapa inicial, o Jaconero deu mais um passo importante para voltar à elite nacional...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 20:10

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 20:10

Crédito: Reprodução/Juventude
No Alfredo Jaconi, o Juventude bateu o CSA por 1 a 0. Com o placar, o Jaconero chega aos 49 pontos, na 3ª posição. O Azulão é o 6º colocado, com 45 pontos.Na próxima rodada, o Juventude visita o Operário-PR. Enquanto isso, o CSA encara o Vitória, em Alagoas.
O jogo
Cada time teve uma chance no início do jogo. Se o CSA levou perigo através de Rone, a resposta Jaconera veio na finalização de Capixaba.
Na casa dos 24 minutos saiu o primeiro gol. No erro da saída de bola, Roberto invadiu a área, driblou o goleiro e mandou para dentro da rede, 1 a 0.
A chance de empate do CSA veio nos minutos finais. Após cobrança de escanteio, Pedro Lucas pegou de primeira e Eltinho salvou em cima da linha.
Na etapa final o duelo ficou truncado. Poucas chances e nada de gols. Valeu as investidas do CSA, que levou perigo através de Gabriel. Na bomba de fora da área, o goleiro Carné salvou.

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