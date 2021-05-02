Em confronto direto e com um a menos, Lyon vence o Monaco com gol aos 44 minutos do segundo tempo

Crédito: VALERY HACHE / AFP

Em um duelo emocionante pelo Campeonato Francês, o Lyon venceu o Monaco fora de casa neste domingo, pela 35ª rodada da competição nacional. Com gols de Depay, Marcelo e Cherki, os Gones bateram os monegascos por 3 a 2. Volland e Ben Yedder fizeram para o time do principado.

+ Veja a tabela da Ligue 1PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOA etapa inicial foi de bom futebol no Estádio Louis II e o Monaco foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Aos 24 minutos, Ben Yedder achou lindo passe para Volland, que ganhou na corrida de Denayer para bater na saída de Anthony Lopes e fazer o primeiro do dia.

EMPATEPressionado pelo resultado negativo, o Lyon se lançou ao ataque no segundo tempo e os Gones chegaram ao empate com um golaço de Memphis Depay. O camisa 10 recebeu bola no meio-campo, encarou a marcação, deixou três jogadores para trás e chutou de fora da área para fazer 1 a 1.

EXPULSÃOPouco depois do gol de empate, porém, o Lyon ficou com um jogador a menos após Caqueret fazer falta em Tchouaméni e ser expulso. Como já tinha cartão amarelo, o meio-campista levou a segunda advertência por chegar a atrasado e foi para o chuveiro mais cedo.

FIM EMOCIONANTEMesmo com um homem a menos, o Lyon não desistiu e viu o jogo com o zagueiro Marcelo. Aos 31 minutos, Depay cobrou falta para dentro da grande área e o defensor brasileiro subiu mais que todo mundo para cabecear e botar seu time na frente do placar. O Monaco, porém, não desistiu e empatou quando a derrota parecia certa. Pellegri sofreu pênalti do goleiro Anthony Lopes e Ben Yedder, de cavadinha, deixou tudo igual.

GOL DA VITÓRIAQuando o empate parecia definitivo, o Lyon, mesmo com a desvantagem em campo, foi valente mais uma vez e virou com Cherki, que tinha acabado de entrar em campo. De Sciglio foi na linha de fundo, tocou para trás e o camisa 18 bateu de primeira para definir a partida.

CENAS LAMENTÁVEISApós o jogo, jogadores dos dois times se desentenderam em campo e uma confusão generalizada foi vista no Louis II. Ao final, o árbitro Clement Turpin expulsou três jogadores: Geubbels e Pellegri, do Monaco, e De Sciglio, do Lyon.

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