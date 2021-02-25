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futebol

Em confronto com duas viradas, Arsenal derrota o Benfica pela Europa League

Ingleses conseguem virada perto do final da partida, e eliminam a equipe de Jorge Jesus em competição continental...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2021 às 16:52
Crédito: ARIS MESSINIS / AFP
Nesta quinta-feira, Arsenal e Benfica se enfrentaram no Estádio Giorgios Karaiskakis, em Pireu, na Grécia. A partida, marcada por duas viradas, terminou com um 3 a 2 para o Arsenal, que marcou com Aubameyang duas vezes e Tierney, enquanto os portugueses marcaram com Diogo Gonçalves e Rafa Silva.
Veja a tabela da Europa LeagueO PRIMEIROPara abrir o placar no confronto decisivo, o Arsenal passou a chegar ao ataque, pressionando o Benfica. Foi em jogada da equipe inglesa que Saka recebeu e gerou um belo passe em profundidade para Aubameyang, que acertou uma cavadinha.
EMPATE​Ainda na primeira etapa, o Benfica via o Arsenal ter um resultado que geraria a sua classificação. Com isso, a equipe portuguesa foi ao ataque, e com a jogada no campo ofensivo, foi Diego Gonçalves que marcou para deixar tudo igual na Grécia.
FALHA E VIRADAO jogo passou a ser equilibrado, e as duas equipes começaram a gerar chances de perigo. Em lançamento do Benfica, a bola estava chegando fácil para Dani Ceballos, do Arsenal, mas o meia tentou recuar de cabeça para o goleiro ainda no meio de campo, e falhou. Com isso, Rafa Silva atacou, e marcou o gol da virada do Benfica.
TUDO IGUALApós a virada do Benfica em um erro individual de Dani Ceballos, o Arsenal foi ao ataque, pois precisava da virada. Em passe de Willian, Kieran Tierney, lateral da equipe inglesa, fez uma jogada de ponta driblador e rico de habilidade, e marcou, deixando o empate no placar novamente.
AUBA TÁ ONQuando tudo parecia perdido para o Arsenal, a equipe inglesa não desistiu. Mesmo com o Benfica atacando, os Gunners seguiram na forma ofensiva, e foi em cruzamento de Saka que Aubameyang tornou-se responsável por mais uma virada na partida.
SEQUÊNCIAO Arsenal enfrenta, às 9h (de Brasília) deste domingo, o Leicester City, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O Benfica, por sua vez, enfrenta o Rio Ave às 16h (de Brasília) de segunda-feira, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Português.

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