Em comemoração aos 103 anos de história, Fortaleza inaugura galeria virtual no eMuseu do Esporte

Crédito: Fortaleza completa mais um ano de vida nesta segunda-feira (Divulgação/Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube inaugurou, nesta segunda-feira, data do aniversário de 103 anos da instituição, mais uma novidade para o torcedor: uma galeria no eMuseu do Esporte, espaço virtual e exclusivo, com navegação em 3D, para contar sua trajetória, repleta de ídolos inesquecíveis e conquistas memoráveis. Em parceria com o eMuseu, o clube celebrará a memória do esporte e seu legado em um formato inédito e colaborativo.

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Com o uso de fotos e documentos originais (súmulas e vídeos), a galeria do Fortaleza no eMuseu vai explorar em detalhes as principais conquistas do Leão e valorizar os grandes esquadrões que até hoje os torcedores relembram com saudade. Os gols históricos e as memoráveis vitórias enriquecem ainda mais um acervo que promete emocionar a massa tricolor.

'Em um mundo cada vez mais virtual, é muito importante disponibilizarmos o acervo da nossa história, do nosso museu, nesse formato. Em parceria com o eMuseu, o Fortaleza dá mais esse passo no caminho da inovação, uma oportunidade do clube valorizar a sua marca e mostrar ao mundo inteiro, através desse ambiente, as conquistas e tudo relacionado ao Tricolor de Aço', disse o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

A Gestora do eMuseu do Esporte, Bianca Gama ressaltou que a parceria com os clubes de futebol fortalece ainda mais a plataforma: 'Lançamos a galeria do Vasco em setembro, e agora temos o prazer de proporcionar ao Fortaleza e a sua fiel torcida, em êxtase com o atual momento do clube, um acervo vasto, interativo e que será exposto de maneira inovadora'.

Além de acompanhar a galeria 3D do clube, os torcedores do Tricolor de Aço também poderão explorar outra funcionalidade exclusiva do eMuseu: a criação de suas próprias coleções de acervos digitais.