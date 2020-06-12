Em coletiva pré-jogo, Setién diz que prefere jogar antes do Real Madrid e comenta sobre situação de Semedo

Crédito: LLUIS GENE / AFP

A espera está acabando para o torcedor do Barcelona. Neste sábado, o clube volta a campo para a retomada do Campeonato Espanhol, contra o Mallorca, fora de casa. E nesta sexta-feira foi dia da habitual coletiva pré-jogo do técnico Quique Setién.

Apesar de não estar presencialmente com os jornalistas a fim de evitar aglomerações, o comandante respondeu a perguntas dos repórteres e abordou sobre vários temas. Entre eles, o treinador admitiu preferir entrar em campo antes do Real Madrid, como acontecerá nesta rodada.

- Se puder escolher, eu prefiro jogar antes. Se você ganha, faz sua lição de casa; caso contrário, você pode esperar. Eu prefiro jogar antes do Real Madrid.

VEJA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTASituação de ​Messi: "Em princípio, está em plenas condições. Ele treinou perfeitamente e é muito bom. Não vejo que haja um problema."

Nelson Semedo: "Evidentemente, ele estava tremendamente preocupado. Foi um descuido que o levou a essa situação. Ele não estava ciente de como era a situação. Cometeu um erro, pediu desculpas a todos, a mim, mas é apenas um erro."