Em coletiva pré-jogo, Setién diz que prefere jogar antes do Real Madrid e comenta sobre situação de Semedo

A espera está acabando para o torcedor do Barcelona. Neste sábado, o clube volta a campo para a retomada do Campeonato Espanhol, contra o Mallorca, fora de casa. E nesta sexta-feira foi dia da habitual coletiva pré-jogo do técnico Quique Setién.
Apesar de não estar presencialmente com os jornalistas a fim de evitar aglomerações, o comandante respondeu a perguntas dos repórteres e abordou sobre vários temas. Entre eles, o treinador admitiu preferir entrar em campo antes do Real Madrid, como acontecerá nesta rodada.
- Se puder escolher, eu prefiro jogar antes. Se você ganha, faz sua lição de casa; caso contrário, você pode esperar. Eu prefiro jogar antes do Real Madrid.
VEJA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTASituação de Messi: "Em princípio, está em plenas condições. Ele treinou perfeitamente e é muito bom. Não vejo que haja um problema."
Nelson Semedo: "Evidentemente, ele estava tremendamente preocupado. Foi um descuido que o levou a essa situação. Ele não estava ciente de como era a situação. Cometeu um erro, pediu desculpas a todos, a mim, mas é apenas um erro."
Suárez: "Está pronto. Talvez não seja para todo o jogo e não correremos o risco. Ele também pode começar do banco, mas está em boas condições."E MAIS:Manhã do Mercado: Renovação com joia no Rio, Corinthians pode vender peças, pedida feita por Cavani...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!No retorno do futebol espanhol, Barcelona visita o MallorcaCanal inglês utilizará cantos de torcida de jogo eletrônico em transmissões da Premier LeagueLyon tenta a contratação do uruguaio Godín, zagueiro da Inter de Milão E MAIS: