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futebol

Em coletiva, Cristiano Ronaldo troca garrafas de refrigerante por água; veja

Jogador da Seleção Portuguesa protagonizou momento engraçado na coletiva de Portugal ao se incomodar com garrafas de refrigerante...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 16:37

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:37

Crédito: HANDOUT / UEFA / AFP
Nesta segunda-feira, Cristiano Ronaldo protagonizou um momento engraçado na coletiva de imprensa da Seleção Portuguesa com o treinador, Fernando Santos. O jogador se incomodo com as garrafas de Coca-Cola na mesa, e as trocou por água.
Veja a tabela da EurocopaAo entrar na sala de coletiva, Cristiano Ronaldo dirigiu-se à mesa e, ao encontrar duas garrafas de Coca-Cola como propaganda (o treinador Fernando Santos também tinha duas em frente à sua cadeira), as colocou para o outro lado.
Em seguida, Cristiano Ronaldo mostrou a sua garrafa de água e a colocou na mesa, dizendo 'Coca-Cola' em tom reprovador, indicando a sua preferência de bebida.
Na mesma entrevista coletiva, o jogador português também comentou sobre rumores de uma possível transferência para Manchester United e Paris Saint-Germain. Além disso, CR7 também falou sobre o desejo de conquistar o bicampeonato da Eurocopa com Portugal.
A Seleção Portuguesa enfrenta a Hungria às 13h (de Brasília) desta terça-feira no Ferenc Puskás Stadium, em Budapeste.

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