Em coletiva, Cristiano Ronaldo troca garrafas de refrigerante por água; veja

Crédito: HANDOUT / UEFA / AFP

Nesta segunda-feira, Cristiano Ronaldo protagonizou um momento engraçado na coletiva de imprensa da Seleção Portuguesa com o treinador, Fernando Santos. O jogador se incomodo com as garrafas de Coca-Cola na mesa, e as trocou por água.

Veja a tabela da EurocopaAo entrar na sala de coletiva, Cristiano Ronaldo dirigiu-se à mesa e, ao encontrar duas garrafas de Coca-Cola como propaganda (o treinador Fernando Santos também tinha duas em frente à sua cadeira), as colocou para o outro lado.

Em seguida, Cristiano Ronaldo mostrou a sua garrafa de água e a colocou na mesa, dizendo 'Coca-Cola' em tom reprovador, indicando a sua preferência de bebida.

Na mesma entrevista coletiva, o jogador português também comentou sobre rumores de uma possível transferência para Manchester United e Paris Saint-Germain. Além disso, CR7 também falou sobre o desejo de conquistar o bicampeonato da Eurocopa com Portugal.