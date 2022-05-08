  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em clima de festa pelo título, Bayern de Munique empata com o Stuttgart no Campeonato Alemão
Bávaros receberam o troféu da Bundesliga após a partida, que marcou a despedida do time e da torcida na temporada 2021/22. Stuttgart segue em situação delicada na tabela...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 14:28

LanceNet

Com o título da Bundesliga já garantido, o Bayern de Munique foi a campo neste domingo para receber a Salva de Prata e se despedir da torcida na temporada. Para a festa ficar completa, no entanto, faltou combinar com o Stuttgart, que arrancou um empate de 2 a 2 na Allianz Arena. Gnabry e Müller marcaram para os bávaros, enquanto Tomás e Kalajdzic balançaram as redes para os visitantes.+ Corinthians não se anima por Cavani, Barcelona acerta com lateral, Botafogo perto de Zahavi… O Dia do Mercado!
OLHO NA TABELACom o resultado, o Bayern de Munique chegou aos 76 pontos em 33 rodadas disputadas. No outro lado da tabela, o Stuttgart chega aos 30 pontos e se mantém na 16ª posição, que o levaria para o play-off de rebaixamento. Para se salvar, a equipe precisa vencer na última rodada e torcer para uma derrota do Hertha Berlim.
SUSTO E REAÇÃO BÁVARAA festa era do Bayern, mas quem começou comemorando foram os visitantes. Aos 7 minutos de jogo, Tiago Tomás recebeu na entrada da área e bateu de primeira para abrir o placar para o Stuttgart. A reação bávara veio ainda no primeiro tempo: aos 35', Gnabry marcou e, aos 44', Müller virou a partida após passe de Upamecano.
+ Quem vai para a Champions? Veja a tabela completa do AlemãoVISITANTE ESTRAGA-PRAZERESNa volta do intervalo, o Stuttgart aprontou de novo aos 7 minutos e azedou a festa bávara: Sosa cruzou na área e Kalajdzic cabeceou para empatar a partida. Em um segundo tempo aberto, os dois times buscaram a vitória e tiveram chances claras de gol, mas não souberam aproveitá-las.
PRÓXIMOS JOGOSNo último compromisso da temporada, o Bayern de Munique volta a campo no próximo sábado, às 10h30, para encarar o Wolfsburg, fora de casa. No mesmo horário, o Stuttgart joga a vida contra o Colônia para tentar evitar o rebaixamento.
